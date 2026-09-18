ÖAMTC-Bilanz nach den Sommerferien: Nur Tirol hatte mehr Staus als Kärnten

Platz zwei hinter Tirol: Kärnten verzeichnete im Sommer ein Fünftel aller Staus Österreichs. Nach der Ferienwelle drohen ab nächstem Herbst langjährige Sanierungen.

Mit dem Ende der Sommerferien in ganz Österreich entspannt sich die Lage auf den Straßen spürbar, doch der Rückblick auf die vergangenen Monate zeigt eine erhöhte Belastung im Süden des Landes.

Zweiter Rang im Stauvergleich

Eine aktuelle Erhebung des ÖAMTC zur sommerlichen Stausituation verdeutlicht, wie stark Kärnten vom Urlauberverkehr betroffen war und worauf sich Autofahrende in den kommenden Jahren einstellen müssen. Knapp ein Fünftel aller österreichweiten Staus entfiel in den Sommermonaten auf Kärnten, womit das Bundesland im Stau-Ranking direkt hinter Tirol auf dem zweiten Platz landet, berichtet der „ORF“.

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35 Staus vor dem Karawankentunnel

Zur Erfassung zählt der Mobilitätsclub jedes Jahr alle Wochenendstaus ab einer Länge von mehr als eineinhalb Kilometern oder einem Zeitverlust von mindestens 15 Minuten. Die meisten Verzögerungen gab es insgesamt auf der Tauernautobahn im Bereich zwischen Villach und der Salzburger Grenze. Den Hauptknotenpunkt in ganz Österreich bildete jedoch der Karawankentunnel, hier wurden insgesamt 35 Staus registriert, heißt es.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten stehen an

Während der Verkehr an den Wochenenden mit dem Ferienende nun nachlässt, steht auf der Tauernautobahn bereits die nächste Belastungsprobe bevor. Laut ÖAMTC beginnen im Herbst des nächsten Jahres umfangreiche Sanierungsarbeiten rund um den Tauern- und den Katschbergtunnel. Diese Baustellen werden bis 2033 andauern und von den Autofahrerinnen und Autofahrern noch einmal deutlich mehr Geduld erfordern.