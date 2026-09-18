Verkehrsunfall im Lavanttal rief zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan

Einsatz auf der L143: Nach einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter sicherten die Feuerwehren die Unfallstelle ab.

Neben den Feuerwehren Maria Rojach und Jakling standen auch der Rettungsdienst, die Polizei und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Neben den Feuerwehren Maria Rojach und Jakling standen auch der Rettungsdienst, die Polizei und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Am Mittwoch, dem 17. September, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Maria Rojach und Jakling um 16:55 Uhr per Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der Einsatzort befand sich auf der L143 Ettendorfer Straße im Bereich Mühldorf, wo ein Pkw und ein Kleintransporter kollidiert waren.

Trümmerfeld beseitigt

Die Aufgaben der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Unfallstelle sowie Sicherungs- und Aufräumarbeiten, nach dem Abschluss der Arbeiten rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Neben den Feuerwehren Maria Rojach und Jakling standen auch der Rettungsdienst, die Polizei und ein Abschleppdienst im Einsatz.