Ein Kärntner soll Jalousien verstellt und Nutella-Gläser vor der Tür abgelegt haben. Nach jahrelanger Nachstellung folgte am Gericht Klagenfurt eine weitere Haftstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Mann zu elf Monaten Haft verurteilt, weil er eine Frau jahrelang belästigt haben soll. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Mann zu elf Monaten Haft verurteilt, weil er eine Frau jahrelang belästigt haben soll. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein anhaltender Stalking-Fall beschäftigte erneut das Landesgericht Klagenfurt. Seit sechs Jahren soll eine Kärntnerin unter den Handlungen eines erwachsenen Mannes, der wiederholt vor ihrem Fenster stand und Gegenstände hinterließ – wir haben berichtet – leiden.

Bereits viertes Verfahren

Für den Beschuldigten war es bereits das vierte Gerichtsverfahren in dieser Angelegenheit, nachdem er in der Vergangenheit eine Diversion sowie zwei Verurteilungen erhalten hatte, heißt es in Medienberichten. Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, von Aufnahmen dabei gefilmt worden zu sein, wie er Jalousien wegdrückte und durch das Fenster der Frau blickte. Zudem soll er der Betroffenen drei Kilogramm schwere Nutella-Gläser, Kuchen und weitere Lebensmittel vor die Tür gestellt haben.

Kontaktverbot bleibt aufrecht

Einem Gutachten des Gerichtspsychiaters zufolge leidet der Mann an „einer schizoiden psychischen Störung“ und benötige eine „therapeutische Behandlung“. Der Gutachter stufte den Mann jedoch als „zurechnungsfähig“ ein. Das Landesgericht Klagenfurt verurteilte den Erwachsenen zu einer elfmonatigen Gefängnisstrafe. Ein Kontaktverbot zum Opfer besteht weiterhin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2026 um 18:21 Uhr aktualisiert