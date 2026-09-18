Sonniger Wochenendauftakt mit bis zu 24 Grad in Kärnten

Das Wetter in Kärnten verbessert sich am Samstag deutlich. Nach der Auflösung von Frühnebel und leichten Restwolken scheint verbreitet die Sonne.

Das Wetter in Kärnten zeigt sich am Samstag nach der Auflösung von Nebeln und Restwolken überwiegend sonnig. Während es im Südosten morgens noch ganz leicht regnen kann, setzt sich tagsüber in den meisten Regionen die Sonne durch, das wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Bis zu 24 Grad erwartet

Am Nachmittag entstehen über den Bergen wieder Quellwolken und hüllen einige Gipfel zeitweise in Nebel, Regenschauer bleiben jedoch die Ausnahme. Bei schwachem Wind klettern die Temperaturen nach morgendlichen 9 bis 13 Grad am Nachmittag auf angenehme 20 bis 24 Grad. In 2000 Metern Höhe hat es mittags etwa 10 Grad, in 3000 Metern rund 3 Grad.