Neukauf Spittal holt Platz 1 beim Shoppingcenter-Report 2026

Das Neukauf Spittal/Drau wurde 2026 als bestes Shopping-Center Österreichs ausgezeichnet. Zudem belegte die Rutter Immobilien Gruppe zum 13. Mal in Folge den 1. Platz beim Centermanagement.

Zum 13. Mal in Folge belegte die Rutter Immobilien Gruppe, die sich im Eigentum von Dr. Christian Harisch und Stefan Rutter befindet, Platz 1 beim Centermanagement.

Zum 13. Mal in Folge belegte die Rutter Immobilien Gruppe, die sich im Eigentum von Dr. Christian Harisch und Stefan Rutter befindet, Platz 1 beim Centermanagement.

Im Shoppingcenter Performance Report von Ecostra und dem Österreichischen Handelsverband wurden österreichweit Mieter in 96 Shopping-Centern zu Zufriedenheit und wirtschaftlicher Performance befragt. Bei der Auszeichnung am 17. September in Wien belegten das Neukauf Spittal/Drau mit der Note 1,83 und das EO Oberwart die ersten beiden Plätze als beste Shopping-Center 2026.

Erster Platz

Zum 13. Mal in Folge belegte die Rutter Immobilien Gruppe, die sich im Eigentum von Dr. Christian Harisch und Stefan Rutter befindet, Platz 1 beim Centermanagement. Die Top 10 umfasst heuer aufgrund von Punktegleichständen elf Standorte: Nach Spittal/Drau und Oberwart folgen Varena Vöcklabruck (Platz 3), Bahnhofcity Wien West (Platz 4), Europark Salzburg und Messepark Dornbirn (geteilter Platz 5), Millennium City Wien (Platz 7), FMZ Imst (Platz 8), Murpark Graz (Platz 9) sowie Riverside Wien und Zentrum Hernals (geteilter Platz 10).

Großes Angebot

Zu den Hintergründen des Siegerzentrums und der Zusammenarbeit äußerten sich die Verantwortlichen der Rutter Immobilien Gruppe. Stefan Rutter führte aus: „Das NEUKAUF Spittal/Drau ist seit Jahrzehnten das führende Handelszentrum in Oberkärnten. Das Center bietet einen perfekten Mix an leistungsstarken Filialisten und großartigen lokalen Familienunternehmen. Das Angebot reicht vom täglichen Bedarf bis zu Mode, Elektro- und Spielwaren. Die Zufriedenheit ist auf die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eigentümer und Mietern zurückzuführen.“ Geschäftsführer Andreas Wedenig ergänzte: „Von unseren Mietern zum besten Centermanager Österreichs gewählt zu werden, macht uns ungemein stolz und ist die schönste Auszeichnung für unser Unternehmen. Die Awards sind eine großartige Motivation für das gesamte Team. Wir danken allen Partnern für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Der größte Dank gilt unserem Team in der Rutter Immobilien Gruppe.“

©Neukauf Spittal

Unverzichtbarer Leitbetrieb

Gerhard Köfer, Bürgermeister der Stadtgemeinde Spittal/Drau, das Ergebnis: „Ich gratuliere der Rutter Immobilien Gruppe zu diesem großartigen Erfolg. Das Einkaufszentrum Neukauf ist seit den 80er Jahren ein unverzichtbarer Leitbetrieb in Spittal/Drau. Die Auszeichnung des Neukauf’s bestätigt die hohe Attraktivität unserer Einkaufsstadt. Gerade in Zeiten großer Umwälzungen und online Konkurrenz, freut mich diese Auszeichnung besonders und zeigt die Bedeutung des stationären Handels als Motor der Wirtschaft, sozialer Treffpunkt und Arbeitgeber.“