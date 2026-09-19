Alkohol und Drogen: 17 Führerschein-Abnahmen in Kärnten

Die Landesverkehrsabteilung führte vom 18. auf den 19. September 2026 eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch. 17 Führerscheine wurden vorläufig abgenommen.

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten fand vom 18. auf den 19. September 2026 ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Dabei wurden insgesamt 17 Führerscheine abgenommen. „13 wegen Lenkens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss und vier wegen Lenkens unter Drogeneinfluss“, teilt man seitens der Polizei mit. Weiters wurden 16 Minderalkoholisierungen festgestellt.