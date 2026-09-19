Umgang mit Demenz: Schulung für Polizisten startet kärntenweit

In Kärnten leben etwa 10.000 Menschen mit Demenz. Ein Schicksal, das nicht nur die Erkrankten fordert, sondern ebenso Angehörige, Familien und nahe stehende Personen. Im Alltag führt dies hin und wieder auch zu Polizeieinsätzen. Eine neue Initiative der Kärntner Landespolizeidirektion und des Landes setzt deshalb genau an diesem Punkt an: Durch ein gezieltes Fortbildungskonzept lernen die Beamten lernen, typische Verhaltensmuster frühzeitig zu deuten und durch praktische Übungen achtsam mit Betroffenen umzugehen.

©LPD Kärnten/Jannach Ein neues Fortbildungskonzept bereitet Kärntens Polizei gezielt auf Einsätze mit Demenzkranken vor.

Mehr Verständnis im Einsatz

„Unser Ziel ist ein möglichst demenzkompetentes Umfeld – und dazu gehört auch, dass Einsatzkräfte wissen, wie sie Menschen mit Demenz in schwierigen Situationen richtig begegnen. Denn ein Mensch, der verwirrt ist oder sich gegen eine Maßnahme wehrt, handelt nicht unbedingt aus Widerstand oder böser Absicht. Sein Verhalten kann Ausdruck seiner Erkrankung, seiner Angst oder seiner Überforderung sein“, weiß Landesrätin Beate Prettner (SPÖ). Die Schulung besteht aus drei Bausteinen: dem E-Learning des Innenministeriums als Grundlage, einer Präsenzschulung direkt in der Polizeidienststelle sowie einer Praxiseinheit in einem Pflegeheim. „Demenz ist ein Chamäleon – oft gut versteckt und gleichzeitig sehr vielfältig. Gerade in Krisensituationen braucht es daher Ruhe, Geduld und gute Kommunikation“, erklärt Fachärztin Jasmin Madrutter, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Sabine Dietrich das Schulungscurriculum erarbeitet hat.

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Schulungsinitiative wird ausgerollt

Nach einem erfolgreichen Testlauf mit rund 40 Beamten in Villach und Velden startet nun die kärntenweite Schulung der Polizei. In diesem und im nächsten Jahr werden neun weitere Polizeidienststellen mit rund 160 Teilnehmenden die Schulung erhalten – jeweils eine pro Bezirk. Oberst Wolfgang Gabrutsch betont: „Für die Polizei gibt es im Zusammenhang mit Demenz viele Schnittstellen – bei einer Suche nach abgängigen Personen koordinieren wir etwa auch verschiedene Einsatzorganisationen.“ Die Polizeischulung schließt damit an umfassende Demenz-Angebote für Angehörige, Vereine und Betriebe in Kärnten an.