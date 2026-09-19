Karte zeigt: So verbreitet ist die Asiatische Tigermücke in Kärnten

Die Asiatische Tigermücke breitet sich weiter aus und ist auch in Kärnten präsent. Über die App „Mosquito Alert“ sind geprüfte Fundmeldungen öffentlich einsehbar.

Ursprünglich stammt die Asiatische Tigermücke aus Südostasien, breitet sich jedoch seit rund drei Jahrzehnten von Süden her in Europa aus. Seit 2022 ist das Insekt lückenlos in allen neun österreichischen Bundesländern nachweisbar. Auch in Kärnten schlägt das Insekt auf: Wie eine Sprecherin der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gegenüber 5 Minuten bestätigt, gingen auch heuer Fundmeldungen aus Kärnten ein. Einblick bietet die kostenlose Citizen-Science-App „Mosquito Alert“. Darüber lässt sich die invasive Gelsenart unkompliziert per Foto melden. Nach der Prüfung durch ein Expertenteam werden die Funde anonymisiert auf einer öffentlich einsehbaren Karte dargestellt.

©Mosquito Alert Eine interaktive Karte zeigt, wo die Asiatische Tigermücke 2026 in Kärnten entdeckt wurde.

Hast du schon einmal eine Tigermücke gesehen? Ja, die schwirren bei uns schon überall herum. Einzelne habe ich schon entdeckt. Ich glaube schon, bin mir aber nicht ganz sicher. Nein, bei mir ist noch alles ruhig. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Meldungen hauptsächlich aus Klagenfurt und Villach

Dass Meldungen vor allem aus Klagenfurt und Villach stammen, überrascht nicht: Tigermücken legen ihre Eier bevorzugt in (sehr) kleinen Wasserstellen ab. In der Natur nutzen die Insekten dafür Baumhöhlen. Im städtischen Raum dienen ihnen unterschiedlichste Gefäße als Brutstätte – von Regentonnen, Gießkannen und Vogeltränken bis hin zu Gullys, verstopften Dachrinnen oder Pflanzenuntersetzern. Sogar herumstehende Eimer, Dosen, Flaschen, Gläser sowie Blumenvasen reichen aus. Auch im Freien liegende Autoreifen mit Regenwasser bieten ideale Bedingungen.

©Mosquito Alert | Die „Mosquito Alert“-Karte fasst aktuelle Fundmeldungen aus Klagenfurt zusammen. ©Mosquito Alert | Auch in Villach gab es heuer einige Tigermücken-Sichtungen. ©Mosquito Alert | Eine weitere Meldung ging auch aus Millstatt am See ein.

Villacherin hat mit Asiatischer Tigermücke zu kämpfen

Im Garten einer Villacherin scheinen sich die Mücken übrigens besonders wohl zu fühlen. Mehr dazu unter: „Extrem“ – Villacherin wird von asiatischen Tigermücken geplagt. Die Stechmücken lassen sich leicht an den schwarz-weiß gestreiften Beinen und Hinterleiben sowie dem typischen weißen Streifen am Rückenschild erkennen.