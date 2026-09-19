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/ ©FF St. Veit / Glan
Ein Bild auf 5min.at zeigt die zerstörte Hobbywerkstätte.
Ein Brand wütete am Freitag in einer Hobbywerkstätte in St. Donat.
St. Donat
19/09/2026
Feuerwehr-Einsatz

Hobbywerkstätte wird bei Brand vollkommen zerstört

Ein Brand brach am Freitagabend in der Hobbywerkstätte eines Einfamilienhauses in St. Donat aus. Mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, St. Donat und St. Michael am Zollfeld wurden am Freitagabend, gegen 18.49 Uhr, zum Einsatz alarmiert. In der Hobbywerkstatt eines Einfamilienhauses ist aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. „Während der Hausbesitzer erste Löschmaßnahmen ergriff, verständigte sein Sohn – selbst Mitglied der Jugendfeuerwehr – die Feuerwehr“, heißt es vonseiten der Florianis. Diese brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Da beim Hausbesitzer jedoch befürchtet werden musste, dass er Rauchgasen ausgesetzt war, wurde er von zwei Feuerwehrsanitätern mit Sauerstoff versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in das Krankenhaus zur Kontrolle transportiert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor einem Einfamilienhaus.
©FF St. Veit / Glan
Feuerwehreinsatz im Bezirk St. Veit an der Glan.
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