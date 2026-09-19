Hobbywerkstätte wird bei Brand vollkommen zerstört

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, St. Donat und St. Michael am Zollfeld wurden am Freitagabend, gegen 18.49 Uhr, zum Einsatz alarmiert. In der Hobbywerkstatt eines Einfamilienhauses ist aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. „Während der Hausbesitzer erste Löschmaßnahmen ergriff, verständigte sein Sohn – selbst Mitglied der Jugendfeuerwehr – die Feuerwehr“, heißt es vonseiten der Florianis. Diese brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Da beim Hausbesitzer jedoch befürchtet werden musste, dass er Rauchgasen ausgesetzt war, wurde er von zwei Feuerwehrsanitätern mit Sauerstoff versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in das Krankenhaus zur Kontrolle transportiert.

©FF St. Veit / Glan Feuerwehreinsatz im Bezirk St. Veit an der Glan.