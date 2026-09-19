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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Beamten bei einer Verkehrskontrolle. Vor ihm steht ein schwarzes Auto mit heruntergelassenem Fenster. Der Fahrer ist nicht erkennbar. Der Polizist hält einen Führerschein in den Händen.
Ein Autofahrer nutzte eine rote Ampel für ein kurzes Nickerchen.
Bezirk Wolfsberg
19/09/2026
An Baustellenampel

Kurzes Nickerchen kostet Kärntner (48) den Führerschein

Kuriose Szenen spielten sich am frühen Samstagmorgen an einer Baustellenampel entlang der Packer Straße ab: Ein Alko-Lenker schlief beim Warten ein. Polizisten rüttelten ihn wieder wach.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
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Zu einem skurrilen Zwischenfall kam es am Samstagmorgen im Bezirk Wolfsberg. Beim Warten an einer Baustellenampel schlief ein 48-jähriger Autofahrer ein. Streifenbeamte entdeckten den Schlafenden und rüttelten ihn wach. Dabei bemerkten sie deutliche Symptome einer Alkoholisierung und führten in weiterer Folge einen Alkomattest. Dieser bestätigte die Vermutung. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

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