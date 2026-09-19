Kurzes Nickerchen kostet Kärntner (48) den Führerschein

Kuriose Szenen spielten sich am frühen Samstagmorgen an einer Baustellenampel entlang der Packer Straße ab: Ein Alko-Lenker schlief beim Warten ein. Polizisten rüttelten ihn wieder wach.

Zu einem skurrilen Zwischenfall kam es am Samstagmorgen im Bezirk Wolfsberg. Beim Warten an einer Baustellenampel schlief ein 48-jähriger Autofahrer ein. Streifenbeamte entdeckten den Schlafenden und rüttelten ihn wach. Dabei bemerkten sie deutliche Symptome einer Alkoholisierung und führten in weiterer Folge einen Alkomattest. Dieser bestätigte die Vermutung. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.