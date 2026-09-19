Inoffizielles Treffen: Tuning-Szene trifft sich spontan in Kärnten

Spontanes Wiedersehen der Tuning-Szene in Kärnten: Über die sozialen Medien wird an diesem Wochenende zu einem inoffiziellen Treffen aufgerufen. Erste Auto-Liebhaber sind bereits vor Ort.

Bereits im Mai haben sich die Autoliebhaber in Kärnten versammelt, nun kommt es zu einem Wiedersehen.

Bereits im Mai haben sich die Autoliebhaber in Kärnten versammelt, nun kommt es zu einem Wiedersehen.

Die Tuning-Szene verabredet sich kurzfristig im Tuning-Mekka Österreichs: Über den Instagram-Kanals „woerthersee_reloaded2kxx“ gab es einen Aufruf zu einem inoffiziellen Treffen vom 18. bis 20. September 2026. Die ersten Autoliebhaber sind bereits in Kärnten eingetroffen und zeigen ihre Fahrzeuge an bekannten Hotspots wie der Tankstelle in Selpritsch oder der Turbokurve.

Zurück in Kärnten

Nach dem Treffen im Mai prägen die Tuning-Fans damit erneut das Straßenbild rund um den Wörther- und Faaker See. Damals kam es im Ortszentrum von Velden sowie auf der B83 und L96 teils zu langen Staus und Verkehrsbehinderungen – 5 Minuten berichtete. Wie sich die Lage an diesem Wochenende entwickeln wird, bleibt vorerst abzuwarten.