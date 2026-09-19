Abschuss von Forschungswolf „Andrea“: Anzeige gegen Jäger erstattet

Gegen einen Jäger in Kärnten wurde nach dem Abschuss des besenderten Wolfs „Andrea“ Anzeige erstattet. Das Land Kärnten sieht nach Prüfung des Falls von rechtlichen Schritten ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Wolf, der unter besonderem Schutz stand und keinesfalls erlegt werden durfte, stammte aus einem Forschungsprojekt der Universität Udine.

Der Wolf, der unter besonderem Schutz stand und keinesfalls erlegt werden durfte, stammte aus einem Forschungsprojekt der Universität Udine.

Nach dem Abschuss des besenderten Forschungswolfs „Andrea“ in Obervellach im Mölltal – wir haben ausführlich berichtet – wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau Verwaltungsstrafanzeige gegen den beteiligten Jäger erstattet.

Forschungsprojekt der Universität Udine

Der Wolf, der unter besonderem Schutz stand und keinesfalls erlegt werden durfte, stammte aus einem Forschungsprojekt der Universität Udine. Die italienischen Forscher hatten dem Land Kärnten Bewegungsdaten des Tieres übermittelt, um einen Abschuss zu verhindern. Trotz eines Hinweises der Kärntner Landesregierung an die Jägerschaft wurde das rund 45 Kilogramm schwere männliche Tier am 1. Februar 2026 erlegt.

Sendehalsband nicht gesehen

Von Landesseite wird betont, dass kein Jäger aktiven Zugriff auf die GPS-Standortdaten des Wolfes hatte, nach Angaben des Landes wurde Jagdausübungsberechtigten lediglich am Tag der Information über eine Entnahmemöglichkeit das jeweilige Gebiet mitgeteilt; diese Daten wurden danach nicht mehr aktualisiert, heißt es in einem Bericht des „ORF“. Der Jäger gab an, mit Hand-Wärmebildkamera und Zielfernrohr ausgestattet gewesen zu sein und das Sendehalsband in der Nacht nicht gesehen zu haben. Die Landesregierung stellte fest, dass es keinen Auftrag, sondern lediglich einen Appell an die Jäger gab, den besenderten Wolf nicht zu entnehmen und leitet nach Prüfung des Falls keine rechtlichen Schritte gegen den Jäger ein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 14:39 Uhr aktualisiert