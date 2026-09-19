Neue Chancen für Studierende: Kärntner und steirische Hochschulen verstärken Zusammenarbeit

Studieren, forschen und gemeinsam neue Projekte entwickeln – 13 Hochschulen aus Kärnten und der Steiermark wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Zu diesem Zweck trafen sich Vertreter beider Bundesländer heute in Klagenfurt.

Die 13 Hochschulen in Kärnten und der Steiermark setzen die gemeinsame Weiterentwicklung des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsraums im Süden Österreichs fort. Um dies zu diskutieren, kamen Vertreter der Kärntner und Steirischen Hochschulkonferenz am Donnerstag, 17. September, in Klagenfurt zusammen.

Gesundheitsberufe werden zum Schwerpunkt

Ein besonderes Augenmerk wollen die Hochschulen künftig auf neue Gesundheitsberufe legen. Hintergrund sind laut Universität Klagenfurt der wachsende Bedarf an qualifizierten Fachkräften und Veränderungen im Gesundheitswesen. Die beteiligten Hochschulen wollen deshalb ihre unterschiedlichen Schwerpunkte in Ausbildung und Forschung stärker miteinander verbinden. Auch bei Green Tech und Nachhaltigkeit soll es mehr gemeinsame Forschungs- und Bildungsprojekte geben. Ein weiteres Thema sind Start-ups und Unternehmensgründungen aus dem Hochschulbereich. Bestehende Angebote und Netzwerke sollen stärker miteinander verknüpft werden, damit Studierende und Forschende ihre Ideen leichter weiterentwickeln und in die Praxis bringen können.

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Koralmbahn bringt Hochschulen näher zusammen

Durch die neue Koralmbahn ergeben sich aus Sicht der Hochschulen zusätzliche Möglichkeiten für die Zusammenarbeit. „Mit der Koralmbahn sind unsere Regionen noch näher zusammengerückt – das schafft zusätzliche Möglichkeiten für den Austausch zwischen unseren Hochschulen und insbesondere für unsere Studierenden“, erklärt Corinna Engelhardt-Nowitzki, Vorsitzende der Steirischen Hochschulkonferenz und Rektorin der FH JOANNEUM. Auch Ada Pellert, Rektorin der Universität Klagenfurt und Vorsitzende der Kärntner Hochschulkonferenz, sieht Potenzial in der stärkeren Vernetzung. Gerade bei Gesundheit, Nachhaltigkeit, Innovation und Unternehmensgründungen wolle man Kompetenzen zusammenführen.