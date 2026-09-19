Matsch-Falle: Feuerwehr musste LKW mit Seilwinde in Feldkirchen bergen

Am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Martin/Feldkirchen gemeinsam mit der FF Radweg zu einem technischen Einsatz auf die Verbindungsstraße zwischen Radweg und Maltschach gerufen.

Ein LKW-Lenker war dort aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Schwerfahrzeug geriet in das angrenzende, durch die Witterung nasse und weiche Erdreich und blieb schließlich manövrierunfähig stecken.

Lkw festgefahren

Um das festgefahrene Fahrzeug aus seiner Notlage zu befreien, setzen die alarmierten Einsatzkräfte auf technische Hilfsmittel: Mit der Seilwinde des LFA-Unimog gelang es den Feuerwehrleuten, den LKW Schritt für Schritt aus dem aufgeweichten Untergrund wieder auf die Straße zurückzuziehen.

Lenker konnte Fahrt fortsetzen

Durch das rasche und gezielte Einschreiten der beiden Freiwilligen Feuerwehren konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Nachdem der LKW wieder sicheren Boden unter den Rädern hatte, konnte der Lenker seine Fahrt eigenständig fortsetzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 14:57 Uhr aktualisiert