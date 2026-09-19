Demenz-Initiative in Kärnten: Polizei und Pflege stärken Zusammenarbeit

Rund 10.000 Menschen in Kärnten leben mit einer demenziellen Entwicklung. Wenn sie die Orientierung verlieren oder in Ausnahmesituationen geraten, ist oft die Exekutive die erste Anlaufstelle.

Um Betroffenen, Angehörigen und Einsatzkräften mehr Sicherheit zu geben, startet das Land Kärnten gemeinsam mit der Landespolizeidirektion eine neue Schulungsinitiative. Das Dreistufenkonzept kombiniert ein E-Learning des Innenministeriums mit Präsenzunterricht auf den Dienststellen und Praxiseinheiten in Pflegeheimen.

Kontakt zwischen Polizei und Pflege

„Demenz ist ein Chamäleon – oft gut versteckt und gleichzeitig sehr vielfältig. Gerade in Krisensituationen braucht es daher Ruhe, Geduld und gute Kommunikation“, erklärt Jasmin Madrutter, Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Spezialisierung in Geriatrie, die das Curriculum mitentwickelt hat. „Mir war es besonders wichtig, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch den praktischen Kontakt zwischen Polizei und Pflege herzustellen. Die Polizistinnen und Polizisten lernen, typische Symptome und Verhaltensweisen zu erkennen und in praktischen Übungen, wie eine achtsame Kommunikation gelingen kann.“ Die Rückmeldungen aus dem Pilotbetrieb seien sehr positiv gewesen.

©LPD Kärnten/Jannach

160 weitere Polizeikräfte

Nach dem erfolgreichen Testlauf in Villach und Velden folgt nun der flächendeckende Roll-out: In jedem Kärntner Bezirk wird eine Dienststelle geschult, womit rund 160 weitere Polizeikräfte erreicht werden. „Das BMI hat mit der österreichweiten Initiative der demenzfreundlichen Dienststellen, dem E-Learning, bereits einen wichtigen Grundstein gelegt. In Kärnten vertiefen wir diese Arbeit nun weiter – vor allem die enge Vernetzung mit Pflegeeinrichtungen ist für uns wertvoll“, betont Oberst Wolfgang Gabrutsch.

Teil einer breiteren Strategie

Das Projekt ist Teil einer breiteren Strategie für ein demenzkompetentes Kärnten, die auch Schulungen für Angehörige, Vereine und Betriebe umfasst. „Diese Umfeldschulungen wollen wir weiter forcieren und auf möglichst viele Bereiche des öffentlichen Lebens ausweiten – etwa auch auf Apotheken oder andere lokale Nahversorger. Unser Ziel ist ein Netz aus Demenzkompetenz in Kärnten“, betont Pflege-Landesrätin Beate Prettner. Anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September schließt sie: „Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass Menschen mit Demenz möglichst lange gut, sicher und selbstbestimmt leben können. Dazu gehört auch, dass sie in einer Ausnahmesituation auf Menschen treffen, die wissen, wie man ihnen Sicherheit gibt. Genau das wollen wir erreichen – für ein demenzkompetentes Kärnten und damit auch für ein menschlicheres Kärnten.“