Bis 2029: LAVmobil Süd verbindet drei Gemeinden im Lavanttal

Seit 1. September 2026 bedient das Postbus Shuttle LAVmobil Süd rund 270 Haltepunkte in St. Andrä, St. Georgen und St. Paul. Es ergänzt den Nahverkehr und bindet an den Bahnhof St. Paul an.

Seit 1. September 2026 bedient das Postbus Shuttle LAVmobil Süd rund 270 Haltepunkte in St. Andrä, St. Georgen und St. Paul im Lavanttal. Das flexible Mikro-ÖV-Angebot verbindet Alltagsziele, das LAVmobil Wolfsberg, wichtige Einrichtungen wie das LKH Wolfsberg sowie den Bahnhof St. Paul für die Anbindung an die Koralmbahn. Personen mit Mobilitätseinschränkungen steht eine Hausabholung zur Verfügung.

Über die Tarife

„Mit der Koralmbahn ergeben sich für das Lavanttal neue Möglichkeiten. Entscheidend ist, dass die Menschen diese auch gut erreichen können. Das LAVmobil Süd stärkt daher die Verbindung zum Bahnhof St. Paul und bringt die überregionale Bahnverbindung näher zu den Menschen in der Region“, betont Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig. Zwei Fahrzeuge – eines davon barrierefrei – sind von Montag bis Freitag (6 bis 19 Uhr) und Samstag (9 bis 15 Uhr) im Einsatz. Buchungen erfolgen über die Postbus Shuttle App, die wegfinder-App oder telefonisch (0800 80 88 08). Zusätzlich zum VVK-Tarif gilt ein Komfortzuschlag von zwei Euro pro Fahrt, wobei Ticketinhaber oder Kartenbesitzer wie beim KlimaTicket nur diesen Zuschlag zahlen.

290.000 Euro Förderung

Das Projekt läuft bis 31. August 2029. Es wird von den drei Gemeinden getragen, vom Land Kärnten mit rund 290.000 Euro jährlich gefördert und in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Kärnten sowie der Lassnig Busreisen GmbH als Subunternehmen der Österreichischen Postbus AG umgesetzt.