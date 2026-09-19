2,7 Prozent Plus: Kärntner Handel gewinnt wieder an Boden

Erste Anzeichen einer Stabilisierung machen sich im Kärntner Einzelhandel bemerkbar, wenngleich von einer nachhaltigen Erholung noch nicht gesprochen werden kann.

Österreichweit verzeichnete der Einzelhandel im Juli 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein nominelles Umsatzplus von 2,7 Prozent und ein reales Plus von 2,3 Prozent.

Österreichweit verzeichnete der Einzelhandel im Juli 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein nominelles Umsatzplus von 2,7 Prozent und ein reales Plus von 2,3 Prozent.

Während die nachlassende Teuerungsdynamik, reale Umsatzzuwächse und eine leichte Entspannung bei den Insolvenzen für Optimismus sorgen, belasten anhaltender Margendruck, der Abfluss von Kaufkraft ins Ausland sowie administrative Hürden die Betriebe weiterhin spürbar. Der Handelssektor stellt in Kärnten mit 11.358 Unternehmen und rund 33.000 Beschäftigten einen essenziellen Wirtschaftsfaktor dar, wobei der Einzelhandel rund 3.400 Betriebe und mehr als 19.000 Mitarbeiter umfasst. Der Gesamtumsatz der Sparte beläuft sich auf rund 13,4 Milliarden Euro, wovon 5,1 Milliarden Euro auf den Einzelhandel entfallen.

Reales Plus von 2,3 Prozent

Österreichweit verzeichnete der Einzelhandel im Juli 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein nominelles Umsatzplus von 2,7 Prozent und ein reales Plus von 2,3 Prozent. KommR Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten, ordnet die Entwicklung folgendermaßen ein: „Wir sehen erstmals wieder Licht am Horizont. Aber mehr Umsatz heißt noch lange nicht mehr Ertrag.“ Personal-, Energie-, Miet- und Finanzierungskosten verharren auf hohem Niveau, was bei zahlreichen Betrieben zu sehr knappen Margen führt. Die Einschätzung teilt auch Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria: „Die rückläufige Teuerung hilft, nominelles Wachstum wieder stak in reales Wachstum zu übersetzen. Gleichzeitig bleiben Kostendruck und Margenschwäche bestehen. Die Erholung ist daher noch fragil.“ Positive Signale kommen hingegen von der Insolvenzentwicklung, bei der nach zwei Jahren des Anstiegs erstmals wieder eine Beruhigung eintritt.

Wie oft gehst du einkaufen? Einmal die Woche Täglich Zwei- bis dreimal die Woche So wenig wie möglich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Dokumentationspflichten

Neben den wirtschaftlichen Faktoren gewinnt der bürokratische Aufwand zunehmend an Gewicht. Die seit dem 12. August geltenden ersten Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung PPWR bringen umfassende Prüf-, Dokumentations-, Kennzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten mit sich, die Betriebe zeitlich wie finanziell fordern. Haberl merkt dazu an: „Unsere Betriebe wollen sich um ihre Kunden, ihre Mitarbeiter und ihre Unternehmen kümmern – und nicht immer mehr Zeit mit Formularen, Nachweisen und Dokumentationspflichten verbringen. Nachhaltige Verpackungen sind ein wichtiges Ziel. Aber die Umsetzung muss einfach, verständlich und praxistauglich sein. Wenn neue Regeln vor allem zusätzlichen Verwaltungsaufwand produzieren, fehlt diese Zeit im täglichen Geschäft.“ Vor allem kleinere Händler stehen hier vor Herausforderungen, während viele Detailfragen der PPWR sowie künftige europäische und nationale Bestimmungen nach wie vor unklar sind.

©WKK | Studiohorst KMU-Studienautor Dr. Wolfgang Ziniel, KommR Raimund Haberl, Spartenobmann Handel in der WKK und Mag. Nikolaus Gstättner, Geschäftsführer der Sparte Handel in der WK Kärnten, präsentierten bei der heutigen Pressekonferenz die Konjunkturdaten, die von der KMU Forschung erhoben wurden. Ihr Appell lautet, bewusst heimisch einzukaufen, um regionale Betriebe zu stärken und Arbeitsplätze in der Region zu sichern.

Fast jeder zweite Online-Euro geht ins Ausland

Eine parallele Belastung stellt der E-Commerce dar. Von den österreichweit im Onlinehandel ausgegebenen 12,3 Milliarden Euro wandern 47 Prozent – etwa 5,8 Milliarden Euro – an ausländische Händler. Auf chinesische Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress entfallen dabei bereits rund 1,3 Milliarden Euro. Mit Blick auf diesen Abfluss von Wertschöpfung betont Haberl: „Wenn fast jeder zweite Online-Euro ins Ausland fließt, verlieren unsere Regionen Wertschöpfung. Gleichzeitig dürfen heimische Händler nicht mit immer mehr Auflagen belastet werden, während internationale Plattformen unter völlig anderen Voraussetzungen agieren. Unsere Unternehmen stellen sich dem Wettbewerb – aber es braucht faire Regeln und weniger überbordende Bürokratie.“ Trotz einer leichten Stimmungsaufhellung im Einzelhandel bleibt die künftige Konsumentwicklung der zentrale Unsicherheitsfaktor. Haberl abschließend: „Der Kärntner Handel gewinnt wieder an Boden. Jetzt braucht es mehr Kaufkraft, faire Wettbewerbsbedingungen und vor allem Rahmenbedingungen, die unseren Unternehmerinnen und Unternehmern wieder mehr Zeit fürs Unternehmertum statt für Bürokratie geben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 18:24 Uhr aktualisiert