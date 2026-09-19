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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Ärztin, die ein kleines Mädchen untersucht.
Der Standort wird ab dem 2. Oktober die Türen für Patientinnen und Patienten vom Säuglingsalter bis zum vollendeten 18. Lebensjahr öffnen.
Wolfsberg
19/09/2026
Neueröffnung

Ab Oktober: Neue Kinder- und Jugendärztin in Wolfsberg

Melanie Loibnegger-Cerha eröffnet am 2. Oktober eine Wahlarztordination für Kinder- und Jugendheilkunde im Raum Wolfsberg.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Eltern und Familien im Raum Wolfsberg dürfen sich über ein neues medizinisches Angebot freuen: Melanie Loibnegger-Cerha startet mit ihrer Wahlarztordination für Kinder- und Jugendheilkunde.

Ab dem 2. Oktober

Der Standort wird ab dem 2. Oktober die Türen für Patientinnen und Patienten vom Säuglingsalter bis zum vollendeten 18. Lebensjahr öffnen. Ihre Praxiserfahrung verbindet die Ärztin dabei mit persönlichem Verständnis: Als Mutter von zwei Kindern vertraut sie nicht nur auf ihr medizinisches Fachwissen, sondern teilt auch die alltäglichen Sorgen des Familienlebens aus eigener Anschauung.

Vielzahl an Behandlungen

Das Behandlungsspektrum der Medizinerin deckt vor Ort einiges ab – von Vorsorge sowie Impfberatung über Allergietests bis hin zu Blutabnahmen und individueller Still- sowie Ernährungsberatung.

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