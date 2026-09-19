Bis zu 26 Grad: Kärnten erwartet ein sonniges Wetter am Sonntag

Für Kärnten wird am Sonntag überwiegend sonniges Wetter erwartet. Vereinzelt ziehen hohe Wolken durch, während sich Nebel am Vormittag auflöst.

In Kärnten steht ein überwiegend sonniger Sonntag bevor. Dünne Wolkenfelder in höheren Schichten ziehen nur vereinzelt durch und regionaler Frühnebel löst sich im Laufe des Vormittags auf.

22 bis 26 Grad

Nach Angaben der Meteorologen der GeoSphere Austria ziehen erst spät am Tag von Nordwesten her kompaktere Wolkenfelder auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 13 Grad, während die Höchstwerte ausgesprochen warme 22 bis 26 Grad erreichen.