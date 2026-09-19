Nach schwerer Erkrankung: Kärntner Unternehmerin (59) verstorben

Die Kärntner Unternehmerin Martina Strobl ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Über Jahrzehnte prägte sie das gleichnamige Unternehmen.

Die Kärntnerin, welche über Jahrzehnte hinweg die Bäckerei Strobl maßgeblich prägte, ist nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren verstorben.

Die Kärntnerin, welche über Jahrzehnte hinweg die Bäckerei Strobl maßgeblich prägte, ist nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren verstorben.

Die heimische Unternehmerwelt trauert um Martina Strobl. Die Kärntnerin, welche über Jahrzehnte hinweg die Bäckerei Strobl maßgeblich prägte, ist nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren verstorben.

Generationenwechsel nach Erkrankung

Ihre berufliche Laufbahn im Traditionsbetrieb begann bereits Anfang der 1990er-Jahre, als sie das Unternehmen von ihrem Vater Joachim Strobl übernahm und in der Folgezeit stetig weiterentwickelte. In den vergangenen vier Jahren bestimmte ihre Erkrankung zunehmend das Leben der Familie. Vor diesem Hintergrund vollzog sich schrittweise ein Generationenwechsel im Betrieb: Strobls Tochter übernahm nach und nach die Verantwortung, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Verabschiedung in der kommenden Woche

Martina Strobl hinterlässt ihren Ehemann, ihre Mutter sowie ihre Kinder Marie und Martin. Die Trauerfeier findet am Samstag, dem 26. September, in Afritz am See statt. Ab 10 Uhr gibt es dort die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme, bevor um 12 Uhr die Verabschiedung beginnt. Im Dezember hätte sie ihren 60. Geburtstag gefeiert.

„Hatte immer einen Schmäh drauf“

Auch Maximilian Linder, Bürgermeister von Afritz am See, zeigte sich über Strobls Ableben gegenüber 5 Minuten bestürzt: „Sie hat das Unternehmen mit vielen Filialen erweitert und vor allem die Traditionsrezepte beibehalten“, schildert er und fügt hinzu: „Sie hatte immer einen Schmäh parat, konnte auch ihre Meinung klar sagen, war aber immer lustig drauf.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 20:16 Uhr aktualisiert