Reichmann: „Unser Ziel muss sein, die klügsten Köpfe nach Kärnten zu holen“

Derzeitige Vorschläge sehen vor, die Studiengebühren nach dem Toleranzsemester für EU-Studierende von 363,36 auf 700 Euro und für Drittstaatsangehörige von 726,72 auf 2.500 Euro zu erhöhen.

Derzeitige Vorschläge sehen vor, die Studiengebühren nach dem Toleranzsemester für EU-Studierende von 363,36 auf 700 Euro und für Drittstaatsangehörige von 726,72 auf 2.500 Euro zu erhöhen.

In der aktuellen Debatte über höhere Studiengebühren fordert Kärntens Hochschulreferent Peter Reichmann mehr inhaltliche Differenzierung: Zwar seien Anreize für einen zügigen Studienfortschritt sinnvoll, jedoch dürfe der Hochschulzugang nicht vom Geld abhängen. Für Studierende in der Mindeststudienzeit müsse Bildung leistbar bleiben. „Ich halte es für richtig, Anreize zu schaffen, ein Studium konsequent und in einem angemessenen Zeitraum zu absolvieren. Wer innerhalb der vorgesehenen Studienzeit studiert, muss sich aber darauf verlassen können, dass Bildung leistbar bleibt. Ein Studium darf keine Frage des Geldes sein“, betont Reichmann.

Stärkere finanzielle Beteiligung bei Überschreitung

Derzeitige Vorschläge sehen vor, die Studiengebühren nach dem Toleranzsemester für EU-Studierende von 363,36 auf 700 Euro und für Drittstaatsangehörige von 726,72 auf 2.500 Euro zu erhöhen. Eine stärkere finanzielle Beteiligung bei deutlicher Überschreitung der Studiendauer hält Reichmann für vertretbar, da der Steuerzahler nicht unbegrenzt aufkommen müsse: „Es ist daher richtig, Verbindlichkeit einzufordern. Der Steuerzahler muss nicht unbegrenzt für Studien aufkommen, die weit über die vorgesehene Dauer hinausgehen. Gleichzeitig braucht es selbstverständlich weiterhin Ausnahmen für nachvollziehbare Gründe – etwa Betreuungspflichten, Krankheit oder besondere soziale Situationen.“ Bei internationalen Studierenden lehnt Reichmann eine rein gebührenbasierte Lösung ab und plädiert angesichts des Fachkräftemangels für ein Bindungsmodell: „Wir haben junge Menschen aus aller Welt an unseren Hochschulen, bilden sie hervorragend aus und brauchen gleichzeitig dringend qualifizierte Fachkräfte. Deshalb sollten wir beides zusammendenken.“

Klügste Köpfe in Österreich und Kärnten halten

Wer sich verpflichtet, nach dem Abschluss für einen festgelegten Zeitraum in Österreich zu arbeiten, solle gebührenrechtlich inländischen Studierenden gleichgestellt werden, während Abwandernde höhere Beiträge zahlen müssten: „Unser Ziel muss sein, die klügsten Köpfe nach Österreich und nach Kärnten zu holen – und ihnen gute Gründe zu geben, hierzubleiben. Leistung und Verbindlichkeit einzufordern ist richtig. Aber wir dürfen dabei weder soziale Hürden aufbauen noch jene jungen Menschen abschrecken, die wir für die Zukunft unseres Standortes dringend brauchen“, so Reichmann abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 20:41 Uhr aktualisiert