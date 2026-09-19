Mit 183 km/h auf der B 106: Bei der Bushaltestelle war dann Schluss

Auf der B 106 im Bezirk Spittal an der Drau ging es für zwei Lenker am Samstagnachmittag deutlich zu schnell dahin. Mit 183 km/h wurden beide bei einem Überholmanöver gemessen - wenig später war die Fahrt vorbei.

Ein Überholmanöver hatte am Samstagnachmittag, dem 19. September, auf der B 106 Mölltal Straße Folgen. Gegen 16 Uhr führte die Polizei im Freilandgebiet im Bezirk Spittal an der Drau Lasermessungen durch. Dabei gerieten zwei hochmotorisierte Fahrzeuge ins Visier der Beamten. Beide wurden während eines Überholmanövers mit 183 km/h gemessen. Die Messtoleranz war zu diesem Zeitpunkt bereits abgezogen. Weit kamen die beiden Lenker nach der Messung nicht mehr. Eine Polizeistreife konnte die zwei Autos wenig später bei einer Bushaltestelle anhalten. Dort wurde aus der schnellen Fahrt ein unfreiwilliger Stopp. Für beide Männer hatte die Geschwindigkeitsüberschreitung unmittelbare Folgen.

Führerscheine „gezupft“

Am Steuer saßen laut Landespolizeidirektion Kärnten ein 32-jähriger slowakischer Staatsangehöriger und ein 29-jähriger tschechischer Staatsangehöriger. Beiden wurden die Lenkberechtigungen gegen Bestätigung vorläufig abgenommen. Damit war nicht nur das Tempo, sondern auch die Weiterfahrt gestoppt. Die Polizei untersagte beiden Lenkern, ihre Fahrt fortzusetzen.

Hunderte Euro fällig

Neben den Führerscheinen wurde auch Geld fällig. Von beiden Lenkern hob die Polizei jeweils eine vorläufige Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro ein. Die Fahrzeuge selbst blieben hingegen bei ihren Besitzern: Sie wurden nicht beschlagnahmt.