Immer mehr Elektroautos auf Kärntens Straßen unterwegs

Seit 2023 hat sich die Anzahl der Elektroautos in Kärnten von 7.644 auf 16.016 mehr als verdoppelt. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert nun klare Vorgaben.

Der Umstieg auf alternative Antriebe gewinnt in Kärnten massiv an Fahrt. Laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria waren per 31. August 2026 exakt 16.016 Elektroautos im Land gemeldet. Seit Jahresbeginn wuchs die Anzahl damit um rund 3.000 Fahrzeuge. Wie stark der Boom tatsächlich ist, offenbart der langjährige Vergleich: Ende 2019 zählte man in Kärnten erst 1.492 strombetriebene Autos. Innerhalb von knapp fünf Jahren haben sich die Zulassungen somit mehr als verzehnfacht.

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E-Auto-Anreize für Firmen?

Elektroautos verbrauchen im Schnitt um zwei Drittel weniger Energie als Verbrenner. Zudem bleibt die Wertschöpfung im Land, da der Strom hierzulande– etwa über eigene Photovoltaikanlagen – erzeugt werden kann, anstatt teures Erdöl zu importieren. Und, so der VCÖ, stoßen Elektrofahrzeuge beim Fahren keine gesundheitsschädlichen Abgase aus und sind im Ortsgebiet leiser. Die Mobilitätsorganisation fordert daher auf Bundesebene verstärkte Maßnahmen, um die Energiewende im Verkehr zu beschleunigen. „Der durch die Krise im Nahen Osten verursachte Anstieg der Spritpreise verdeutlicht einmal mehr, wie teuer der Bevölkerung und der Wirtschaft der derzeit hohe Erdölverbrauch des Verkehrs kommt. Umso wichtiger sind verstärkte politische Maßnahmen, um den Spritverbrauch zu reduzieren. Dazu gehört auch die deutliche Erhöhung des E-Pkw-Anteils“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Maßnahmen gefordert

Da Unternehmen zwei Drittel aller Neuwagen zulassen, liege hier ein zentraler Ansatzpunkt. „Wenn Firmen stärker auf Elektroautos setzen, dann kommen mehr Elektroautos auf den für private Haushalte relevanten Gebrauchtwagenmarkt. Deshalb sollte die Bundesregierung rasch die Firmenwagenbesteuerung reformieren“, führt Schwendinger aus. Der VCÖ fordert zudem klare Vorgaben auf EU-Ebene.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 07:09 Uhr aktualisiert