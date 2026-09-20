Wenn das Netz entgleist

36 Erwachsene und elf Kinder aus insgesamt elf Ländern erhielten dieser Tage die österreichische Staatsbürgerschaft - überreicht in der Landesregierung von Landeshauptmann Daniel Fellner. Mehr haben sie nicht gebraucht.

Im Internet erhob sich ein Shitstorm und ohne auf die üblichen verbalen Entgleisungen einzugehen, darf gesagt werden, es waren keine Reaktionen, auf die man stolz hätte sein können. Dabei ist es ganz einfach, zu erfahren, was die Voraussetzungen für die österreichische Staatsbürgerschaft sind.

Fakten statt Wut

Da wären einmal mindestens zehn Jahre ununterbrochener Aufenthalt in unserem Land. Dann existiert noch die Forderung nach absoluter Unbescholtenheit im In- und Ausland sowie keinerlei anhängige Strafverfahren oder schwerwiegende Verwaltungsübertretungen. Als weiteres Kriterium gilt ein gesicherte Lebensunterhalt, die Inanspruchnahme von Sozialhilfe gilt als Ausschließungsgrund. Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 müssen nachgewiesen werden ebenso eine erfolgreich abgelegte Prüfung über Demokratie und Geschichte. Die bisherige Staatsbürgerschaft muss abgelegt werden, ein Gelöbnis auf die Grundwerte eines europäischen Staates und der Demokratie muss geleistet werden. Kurz gesagt: So ganz einfach ist das nicht. Und es wäre relativ leicht zu googeln, ehe man seine Beschimpfungen ins Internet klopft. Da wäre aber noch etwas, die Sache mit dem Islam.

Seit 1912 anerkannt

Nach der Annexion von Bosnien-Herzegowina durch Österreich-Ungarn wurde das ursprüngliche Islamgesetz im Jahr 1912, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, staatlich verankert und der Islam in Österreich als offizielle Religionsgemeinschaft anerkennt. Ohne jetzt aktuellen Entwicklungen das Wort reden zu wollen, muss man festhalten: Beschwerden bitte an das Haus Habsburg (wird schwierig) oder die zuständigen Stellen der Österreich-Ungarischen Doppelmonarchie (wird vermutlich noch schwieriger). Noch nie war es so einfach an gesicherte Informationen zu kommen, doch noch nie wurden diese Chancen so ignoriert. Es wird lieber verbal gekotzt. Schade.

Inside Politik – Kommentare und Analysen von Fritz Kimeswenger Mag. Fritz Kimeswenger (66)

Studium der Geschichte und Philosophie

Journalist seit 1984 bei Volkszeitung, der Standard und Kronenzeitung. Viele Jahre Ressortleiter Landespolitik der Krone Kärnten und Kolumnist („Kärnten inoffiziell“). In unserer 5 Minuten Rubrik „Politik INTERN“ werden wir bedeutende Entscheidungen, Wendungen und Geschehnisse analysieren und kommentieren. Immer unter der Prämisse „Der Leser zuerst“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 07:58 Uhr aktualisiert