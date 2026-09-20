Bauarbeiten im Gailtal: Radweg wird bis November erneuert

Der R3 Gailtalradweg wird seit Montag auf über 2,5 Kilometern erneuert und verbreitert. Die Arbeiten zwischen Möderndorf und Postran dauern bis Ende November 2026. Das Land und die Stadtgemeinde Hermagor investieren 410.000 Euro.

Auf dem R3 Gailtalradweg in der Stadtgemeinde Hermagor haben in dieser Woche umfangreiche Bauarbeiten begonnen. Auf einer Strecke von über 2,5 Kilometern zwischen Möderndorf und Postran wird die Fahrbahn komplett instand gesetzt, neu asphaltiert und von 2,50 auf drei Meter verbreitert. Notwendig machen die Maßnahme deutliche Schäden wie Risse, Schlaglöcher, Materialausbrüche und Setzungen im Randbereich.

Fertigstellung bis Ende November

Für das Projekt nehmen das Land Kärnten und Hermagor gemeinsam 410.000 Euro in die Hand. Davon übernimmt das Straßenbaureferat von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) 275.000 Euro, während die Stadtgemeinde 135.000 Euro beisteuert. „Damit erhöhen wir nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Komfort für alle Radfahrerinnen und Radfahrer spürbar. Der Gailtalradweg wird sowohl von Einheimischen als auch von Gästen gerne genutzt und ist eine wichtige Infrastruktur, von der die gesamte Region profitiert“, stellt Gruber fest. Eine Umleitung erfolgt über die südlich verlaufende Gemeindestraße. Die Fertigstellung ist für Ende November 2026 geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 09:01 Uhr aktualisiert