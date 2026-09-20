Kärnten ehrt Alt-Bürgermeister: „Über Jahrzehnte Verantwortung getragen“

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden am Donnerstag die ehemaligen Bürgermeister Ingo Appé, Manfred Maierhofer und Johann Windbichler geehrt. Im Beisein zahlreicher Wegbegleiter, Freunde und Angehöriger überreichten Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger und Landtagspräsident Andreas Scherwitzl den Kommunalpolitikern das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten. Die Auszeichnung dient als offizielle Wertschätzung für ihren jahrzehntelangen Einsatz im Dienste der Bevölkerung und ihrer Gemeinden.

©LPD Kärnten/Gernot Gleiss Am Foto: Landtagspräsident Andreas Scherwitzl, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Manfred Maierhofer, Ingo Appé, Johann Windbichler und Landeshauptmann Daniel Fellner (v.l.)

Einsatz für die Gemeinschaft

Die Festrednerin Christiane Ogris, Leiterin der Abteilung Repräsentationen und Auszeichnungen, hob die Verdienste der Geehrten in ihren Laudationen hervor. Ingo Appé stand 24 Jahre lang an der Spitze der Gemeinde Ferlach. Neben umsichtiger Budgetführung setzte er Akzente beim Trinkwasserschutz, dem Ausbau von Bildungsstätten sowie beim leistbaren Wohnen. Manfred Maierhofer leitete 17 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde Ludmannsdorf. Er gründete unter anderem einen Sozialfonds für in Not geratene Menschen, förderte den respektvollen Umgang mit der slowenischen Volksgruppe und realisierte ein Bildungszentrum. Johann Windbichler, der auf über vier Jahrzehnte politisches und gesellschaftliches Engagement im Lesachtal zurückblickt, war elf Jahre lang als Bürgermeister tätig. Er zeichnete sich besonders durch sein Krisenmanagement bei Unwettern und Waldbränden sowie durch den Erhalt der traditionellen Ortsbilder aus.

©LPD Kärnten/Gernot Gleiss | Das Große Goldene Ehrenzeichen wurde Ferlachs Altbürgermeister Ingo Appé überreicht.

Fellner: „Davor ziehe ich meinen Hut“

Landeshauptmann Fellner betonte im Rahmen der Verleihung: „Es zeigt sich zusehends, auch im politischen Leben, dass man Menschen suchen muss, die bereit sind, Funktionen zu übernehmen. Umso mehr ist es uns als Regierungsmitglieder eine Freude, Menschen auszeichnen zu können, die über Jahrzehnte Verantwortung getragen haben, die niemals ein freies Wochenende hatten, weil man Bürgermeister 7/24 ist, weil man Bürgermeister in jeder Situation ist. Man ist Bürgermeister bei jedem Fest, bei jedem Trauerfall, in jeder Krise. Davor ziehe ich meinen Hut.“ Umrahmt wurde die Feierstunde von den Poggersdorfer Knirpsen von der Musikschule Katholnig.