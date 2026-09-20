Millionen-Investment: Urlaubsresort am Maltschacher See bekommt Upgrade

Im Sonnenresort am Maltschacher See stehen große Veränderungen bevor: In den kommenden Jahren fließen zweistellige Millionenbeträge in die beliebte Urlaubsanlage im Bezirk Feldkirchen. Mit 26 Ferienhäusern sowie etwa 850 Betten gehört der Betrieb schon jetzt zu den bedeutendsten Adressen der Region. Nach konstant über 50.000 Übernachtungen in den vergangenen drei Jahren wird für heuer mit rund 55.000 gerechnet. Unternehmer Martin Ramusch und Geschäftsführerin Maria Kogelnig setzen auf eine langfristige Weiterentwicklung des Areals. Geplant sind neben moderneren Freizeitangeboten auch der Ausbau des Wellnessbereichs sowie neue Padel-Tennisplätze.

Wertschöpfung für Feldkirchen

Das langfristige Konzept sieht eine Verpachtung des Resorts über mehrere Jahrzehnte vor. „Von dieser Entwicklung profitiert nicht nur das Sonnenresort“, betont Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP). „Mehr Gäste bedeuten mehr Nächtigungen, mehr Wertschöpfung und zusätzliche Chancen für unsere Gastronomie, unsere Wirtschaft und unsere regionalen Betriebe. Genau solche Investitionen brauchen wir, wenn wir Feldkirchen erfolgreich weiterentwickeln wollen.“ Sein besonderer Dank gilt den zukünftigen Betreibern.