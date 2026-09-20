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/ ©Georg Unterkofler
Das Foto auf www.5min.at zeigt Georg Unterkofler und Sophie Serschen.
Sophie Serschen und Georg Unterkofler präsentieren den „Schlager Cocktail“ auf Radio Uno Kärnten.
Kärnten
20/09/2026
Radio Uno Kärnten

Echte Oldies: Schlager Cocktail lädt wieder zum Hören ein

Das Moderationsduo Sophie Serschen und Georg Unterkofler lädt am heutigen Sonntag, dem 20. September 2026, wieder zum „Schlager Cocktail“ auf Radio Uno Kärnten ein. Hörer erwarten eine bunte Musikvielfalt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Bei Radio Uno Kärnten erwartet Musikfans am Sonntag, dem 20. September 2026, von 14 bis 17 Uhr eine neue Ausgabe der Sendung „Schlager Cocktail“. Das Moderationsduo Sophie Serschen und Georg Unterkofler präsentiert drei Stunden lang Schlager, Oldies, Country sowie musikalische Raritäten. Ein Schwerpunkt widmet sich der verstorbenen Dolly Parton mit Songs wie „Jolene“ und dem Duett „Islands in the Stream“. Zudem würdigt die Show den bevorstehenden 95. Geburtstag von Freddy Quinn. Neben österreichischen Acts sorgen internationale Titel für Abwechslung.

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KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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