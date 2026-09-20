Behandelte tausende Kärntner Krebspatienten: Land ehrt Mediziner

Hohe Ehrung im Rahmen der 150-Jahr-Feier des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder St. Veit: Gesundheitslandesrätin Beate Prettner überreichte Primarius Jörg Tschmelitsch das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Große Ehre zum Jubiläum: Im Rahmen der 150-Jahr-Feier des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder St. Veit auf Burg Taggenbrunn erhielt Primarius Jörg Tschmelitsch das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten. Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) überraschte den 65-Jährigen während des Festes. „Jörg Tschmelitsch hat die medizinische Versorgung in Kärnten über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Sein außergewöhnlicher Einsatz für seine Patientinnen und Patienten, seine fachliche Expertise und sein internationaler wissenschaftlicher Ruf verdienen höchste Anerkennung“, betonte Prettner.

Jahrzehntelanges Engagement

Die Würdigung erfolgt zu einem besonderen Zeitpunkt, denn Tschmelitsch legt mit Jahresende seine Funktionen als Ärztlicher Direktor sowie als Vorstand der Chirurgie zurück. Seit 2001 leitete er die chirurgische Abteilung des Hauses, ab 2009 stand er diesem als Ärztlicher Direktor vor. Zudem zeichnete der Spezialist für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie für das Brustgesundheitszentrum Kärnten und seit 2014 für das Viszeralonkologische Zentrum der Deutschen Krebsgesellschaft verantwortlich.

Behandelte tausende Kärntner Krebspatienten

In einem Vierteljahrhundert behandelte der Experte für Krebs- und Magen-Darm-Chirurgie tausende Patientinnen und Patienten nach internationalen Standards. Unter seiner Führung sicherte sich das Spital zahlreiche Zertifizierungen renommierter Fachgesellschaften. Auch wissenschaftlich hinterlässt der Top-Mediziner mit über 150 Publikationen bedeutende Spuren.