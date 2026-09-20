Auto stürzte nach Überschlag in ein Waldstück

Nach einem Überschlag lag ein Pkw im Waldstück neben der Fahrbahn. Mehrere Feuerwehren aus Kärnten wurden alarmiert.

Am Freitag um 19:18 Uhr wurden drei Feuerwehren aus Kärnten zu einem schweren Verkehrsunfall mit dem Stichwort „VU3 Fahrzeug Absturz“ alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, lag der Pkw nach einem Überschlag in einem Waldstück, wobei sämtliche Airbags ausgelöst hatten.

Feuerwehr sicherte Fahrzeug

„Wir haben das Fahrzeug gesichert und geschaut, ob keine Betriebsmittel ausgelaufen sind. Nach einer Stunde konnten wir den Einsatz beenden“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Heiligenblut am Großglockner.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenblut am Großglockner, der Feuerwehr Winklern, der Feuerwehr Mörtschach und der Freiwilligen Feuerwehr Großkirchheim standen auch die Polizeiinspektionen Winklern und Heiligenblut, das Rote Kreuz Winklern sowie der Rettungshubschrauber C7 im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 16:35 Uhr aktualisiert