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Die Wölfe unterliegen im Innviertel.
Ried/Wolfsberg
20/09/2026
Niederlage

SV Ried feiert 4:1-Kantersieg gegen Wolfsberg

Die SV Ried setzte sich am Sonntag mit 4:1 gegen den Wolfsberger AC durch, die Wölfe fallen dadurch auf den vorletzten Rang der ADMIRAL Bundesliga zurück.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
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Die Oberösterreicher erwischten einen Traumstart und gingen durch frühe Kopfbälle von Ante Bajic (3.) und Evan Eghosa Aisowieren (9.) schnell mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Stefan Schwab per Foulelfmeter auf 3:0 (40.). Im zweiten Durchgang schraubte Isaac Kiese Thelin das Ergebnis nach einem Konter auf 4:0 (81.), ehe Matteo Kitz kurz vor Schluss per Kopf noch der Ehrentreffer für den WAC gelang (88.).

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