SV Ried feiert 4:1-Kantersieg gegen Wolfsberg

Die SV Ried setzte sich am Sonntag mit 4:1 gegen den Wolfsberger AC durch, die Wölfe fallen dadurch auf den vorletzten Rang der ADMIRAL Bundesliga zurück.

Die Oberösterreicher erwischten einen Traumstart und gingen durch frühe Kopfbälle von Ante Bajic (3.) und Evan Eghosa Aisowieren (9.) schnell mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Stefan Schwab per Foulelfmeter auf 3:0 (40.). Im zweiten Durchgang schraubte Isaac Kiese Thelin das Ergebnis nach einem Konter auf 4:0 (81.), ehe Matteo Kitz kurz vor Schluss per Kopf noch der Ehrentreffer für den WAC gelang (88.).