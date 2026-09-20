Nur 3 Grad in der Früh! So frisch wird das Wetter in Kärnten

Kärnten muss in der kommenden Woche mit einem durchaus herbstlichen Wetter rechnen. „In der Nacht auf Montag sorgt eine Kaltfront von Norden her für einige Wolken und in der zweiten Nachthälfte sind speziell entlang der nördlichen Landesgrenze einzelne unergiebige Regenschauer möglich, meist bleibt es aber niederschlagsfrei“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria bereits. Der Wind frischt auf, die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 13 Grad.

Sonne, Wolken und Wind prägen Woche

Der Montag bringt allerdings meist recht sonniges Wetter. Die dichtesten Wolken zeigen sich entlang des Alpenhauptkamms sowie in den östlichen Landesteilen, wo es ebenfalls trocken bleibt. „Es weht oft lebhafter, in prädestinierten Föhnschneisen vom Mölltal bis ins obere Lavanttal in Böen vorübergehend teils auch stürmischer Nordwind“, schildern die Meteorologen. Die Höchstwerte erreichen 21 bis 24 Grad, wobei die höchsten Werte bei viel Sonnenschein und Nordföhneinfluss im Oberen Drautal gemessen werden.

Es wird frisch

Am Dienstag sorgt eine anhaltende Nordströmung weiterhin für viel Sonnenschein und trockene Verhältnisse. Auch für Mittwoch kündigt sich unter Hochdruckeinfluss ruhiges und überwiegend sonniges Wetter an. Regionale Frühnebelfelder lichten sich am Vormittag. In der Früh kann es jedoch richtig kalt werden: Es werden Frühtemperaturen von frischen 3 bis 7 Grad erwartet, bevor am Nachmittag milde 19 bis 22 Grad erreicht werden. Im zweiten Wochenabschnitt sollen am Donnerstag dann noch leichte Regenschauer hinzukommen, wobei die Frühtemperaturen ähnlich kalt bleiben.