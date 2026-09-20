Land Kärnten als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet

Das Land Kärnten wurde im Julius-Raab-Saal der Wirtschaftskammer Österreich in Wien durch Familienministerin Claudia Bauer als familienfreundlicher Arbeitgeber 2026 ausgezeichnet. Bei der Vergabe der staatlichen Zertifikate an Unternehmen, Betriebe und öffentliche Einrichtungen aus ganz Österreich nahm LHStv. Martin Gruber, der gemeinsam mit LH Daniel Fellner für das Personalreferat zuständig ist, die Auszeichnung entgegen.

Verantwortung und Vorbildwirkung

Gruber betonte die besondere Verantwortung und Vorbildwirkung des Landes als einer der größten Arbeitgeber Kärntens vor dem Hintergrund einer sich stark verändernden Arbeitswelt. Ein moderner öffentlicher Dienst sei der Motor für eine positive Entwicklung des Landes. Daher arbeite man konsequent an familienfreundlichen Rahmenbedingungen. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, setzte das Land in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte um. Als sichtbares Beispiel gilt der Betriebskindergarten in unmittelbarer Nähe des Verwaltungszentrums in Klagenfurt. Zudem liegt bei den Dienstzeiten ein Fokus auf zeitlicher Flexibilität, wovon nicht nur Eltern und Menschen mit Betreuungspflichten profitieren, sondern alle Beschäftigten, die Beruf und Privatleben besser in Einklang bringen wollen.

Tägliche Arbeit zum Wohle des Landes

Ein weiterer Schwerpunkt ist das strukturierte Karenzmanagement, das Mitarbeiterinnen von der Schwangerschaft bis zur Rückkehr in den Dienst begleitet. Gruber bezeichnete die Auszeichnung als Bestätigung für einen 2022 begonnenen Weg und kündigte an, auch in Zukunft weitere Initiativen für eine gute Vereinbarkeit von beruflichen Aufgaben und familiären Verpflichtungen zu setzen. Er schloss mit den Worten: „Mein Dank gilt allen, die an den bisherigen Projekten mitgearbeitet haben und vor allem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesdienstes für ihre tägliche Arbeit zum Wohle unseres Landes.“