Skip to content
Region auswählen:
/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See im Herbst.
Im Drautal steigen die Temperaturen auf die höchsten Werte des Landes.
Kärnten
20/09/2026
Wetterprognose

Sonnige Aussichten für Kärnten: Bis zu 24 Grad am Montag

Der Montag bringt Kärnten überwiegend sonniges Wetter. Trotz dichterer Wolkenfelder durch eine Kaltfront im Osten bleibt es weitgehend trocken bei bis zu 24 Grad.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Kärnten zeigt sich das Wetter am Montag überwiegend von seiner sonnigen Seite. Eine aus Norden heranziehende Kaltfront sorgt zwar für einige vorbeiziehende Wolkenfelder, diese fallen jedoch unterschiedlich dicht aus.

Höhere Werte im Drautal

Entlang des Alpenhauptkamms sowie in den östlichen Regionen des Landes bilden sich zwar die meisten und dichtesten Wolken, es bleibt aber auch dort weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 21 und 24 Grad. Begünstigt durch viel Sonnenschein und den Einfluss von Nordföhn werden im Drautal die höchsten Werte gemessen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at