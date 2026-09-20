Sonnige Aussichten für Kärnten: Bis zu 24 Grad am Montag

Der Montag bringt Kärnten überwiegend sonniges Wetter. Trotz dichterer Wolkenfelder durch eine Kaltfront im Osten bleibt es weitgehend trocken bei bis zu 24 Grad.

In Kärnten zeigt sich das Wetter am Montag überwiegend von seiner sonnigen Seite. Eine aus Norden heranziehende Kaltfront sorgt zwar für einige vorbeiziehende Wolkenfelder, diese fallen jedoch unterschiedlich dicht aus.

Höhere Werte im Drautal

Entlang des Alpenhauptkamms sowie in den östlichen Regionen des Landes bilden sich zwar die meisten und dichtesten Wolken, es bleibt aber auch dort weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 21 und 24 Grad. Begünstigt durch viel Sonnenschein und den Einfluss von Nordföhn werden im Drautal die höchsten Werte gemessen.