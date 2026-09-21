Volleyball-Elite kämpft in Völkermarkt um den Titel

Beim Kärnten Cup 2026 ermitteln die besten Volleyballteams des Landes am Sonntag, den 27. September, ihre Champions. Die Damen- und Herrenbewerbe steigen im Gymnasium sowie in der NMS Völkermarkt.

Am Sonntag, dem 27. September 2026, verwandelt sich Völkermarkt ab 9 Uhr in das Zentrum des heimischen Volleyballsports. Im Gymnasium sowie in der Mittelschule (NMS) treffen die besten Damen- und Herrenteams des Landes aufeinander, um den begehrten Cup-Titel auszuspielen. Ein besonderer Höhepunkt des Spieltags ist die feierliche Einweihung der neuen Sporthalle des Gymnasiums. Der Bewerb wird im Auftrag des Kärntner Volleyball Verbandes von Speedvolley Grafenstein ausgetragen. Die Damen des Vereins treten dabei als Titelverteidigerinnen der Saison 2025/26 an. Fans und Interessierte sind bei freiem Eintritt willkommen; für Verpflegung vor Ort ist gesorgt.

Schnuppertraining geplant

Zusätzlich erweitert Speedvolley Grafenstein ab Herbst 2026 das sportliche Angebot in Völkermarkt, wo es bisher keine Trainingsgruppen gab. Geplant sind Einheiten für Volksschulkinder ab der zweiten Klasse, Jugendliche sowie Erwachsene. Neben der körperlichen Fitness stehen Teamgeist und Motivation im Vordergrund. Interessierte können sich für Schnuppertrainings direkt bei Bettina Brandner unter 0660 230 99 91 informieren.