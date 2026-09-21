Schwammerl-Glück in Kärnten: 17 Zentimeter hohes Eierschwammerl gefunden

Wenn man seinen Social-Media-Feed durchsieht, entdeckt man aktuell viele Schwammerlfundbilder in Kärnten. Eine Kärntnerin hatte das Glück, ein sehr großes Eierschwammerl finden zu können.

Ein Eierschwammerl in der Größe von 17 Zentimetern ist von einer Kärntnerin aufgefunden worden.

Ein Eierschwammerl in der Größe von 17 Zentimetern ist von einer Kärntnerin aufgefunden worden.

Spätsommer und Herbst sind in Kärnten Schwammerlzeit. So hat eine Kärntnerin ein riesiges Eierschwammerl gefunden. Eine 5-Minuten-Leserin hatte zudem das Glück, einen riesigen Prasol zu entdecken.

Große Schwammerl gefunden

Stolze 17 Zentimeter hoch ist das Eierschwammerl, das eine Kärntnerin kürzlich gefunden hat. In Köstenberg hat eine 5-Minuten-Leserin zudem einen riesigen Parasol über 30 Zentimeter und circa 450 Gramm entdeckt. Sie schreibt: „Ja, für mich als leidenschaftliche Berufsköchin und Pilzsammlerin ein Highlight.“

©Leserin | Einen riesigen Parasol fand eine Leserin… ©Leserin | …in Köstenberg. ©klagenfurt_elite

Gesetzliche Bestimmungen

Wer in Kärntens Wäldern auf Pilzsuche geht, sollte die gesetzlichen Bestimmungen genau kennen. Wie Jürgen Misotitsch, Bezirksleiter der Kärntner Bergwacht für Villach Stadt und Villach-Land, im Gespräch mit 5 Minuten betont, muss beim Sammeln strikt zwischen geschützten und freien Pilzarten unterschieden werden. Vollkommen geschützte Pilze stehen das gesamte Jahr über unter Schutz und dürfen unter keinen Umständen gepflückt werden.

Bis 30. September noch erlaubt

Beliebte Speisepilze wie Steinpilze oder Eierschwammerl fallen hingegen unter die freien Arten und dürfen ausschließlich im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 30. September zwischen 7 und 18 Uhr gesammelt werden. Dabei gilt eine strikte Obergrenze von zwei Kilogramm pro Person und Tag. Eine Ausnahme bildet der Parasol: Er zählt zwar ebenfalls zu den freien Pilzen und unterliegt der Gewichtsbeschränkung, darf jedoch ganzjährig geerntet werden. Besondere Vorsicht ist zudem im Bereich des Dobratsch geboten. Da die gesamte Südseite des Berges als Europaschutzgebiet ausgewiesen ist, gilt dort ein absolutes Pflückverbot für sämtliche Pilzarten. Nur auf der Nordseite ist das Sammeln im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erlaubt.

Hohe Strafen

Wer sich nicht an die Kärntner Pilzverordnung hält, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Der Strafrahmen reicht von bis zu 3.630 Euro beim Erstverstoß bis hin zu 7.260 Euro im Wiederholungsfall. Bei Übertretungen wird die Ernte von der Bergwacht umgehend beschlagnahmt und Anzeige erstattet. Die eingezogenen Pilze kommen anschließend karitativen Einrichtungen wie Kinder- und Seniorenheimen zugute. Die Bergwacht appelliert daher an einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Die erlaubte Menge von zwei Kilogramm sei für den Eigenbedarf mehr als ausreichend, weshalb kommerzieller Raubbau konsequent unterbunden werden soll, um den Wald auch für zukünftige Generationen zu schützen.