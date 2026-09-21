Kärntner Heiz-Schock: Pellets um 100 Euro teurer

Der kommende Winter könnte für viele Haushalte teuer werden. Sowohl der Heizöl- als auch der Pelletspreis sind in den letzten Monaten spürbar nach oben geklettert.

Vor der Einlagerung im Herbst stehen einige Kärntner nun vor einer schwierigen Frage: Jetzt kaufen oder auf sinkende Preise hoffen? Während der Anstieg beim Heizöl vor allem auf internationale Konflikte und den gestiegenen Rohölpreis zurückzuführen ist, ziehen auch die Pelletspreise kräftig an.

Tonne Pellets liegt bei 399 Euro

Derzeit kostet eine Tonne Pellets im Schnitt 399 Euro. Das ist ein Plus von zwölf Prozent seit Februar. Im Jahresvergleich fällt der Unterschied noch deutlicher aus: Vor einem Jahr zahlte man für dieselbe Menge noch rund 100 Euro weniger. Viele Konsumenten sind verunsichert und zögern bei der Bestellung.

Preisanstieg schwer nachvollziehbar

Für Konsumentenschützer Jürgen Kopeinig von der Arbeiterkammer (AK) Kärnten ist der starke Anstieg bei Holzpellets schwer nachvollziehbar, berichtet der ORF: „Das lässt sich über die Grundstoffe wie Sägespäne kaum erklären. Die Erzeuger argumentieren oft mit höheren Gaspreisen für die Trocknung der Späne. Ich glaube aber, dass die Erhöhung in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt ist.“ Neben den Produktionskosten dürfte auch die aktuell hohe Nachfrage den Preis treiben.

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Kaufen oder Abwarten?

Ob die Preise in den nächsten Wochen wieder nachgeben, lässt sich laut Experten kaum verlässlicher prognostizieren. Dass sie in naher Zukunft deutlich fallen, gilt derzeit jedoch als eher unwahrscheinlich. Trockener Trost für Pellet-Besitzer: Im langjährigen Vergleich schlagen sich Pellets gegenüber Heizöl meist immer noch günstiger.