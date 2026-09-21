„Ohne uns läuft nichts“: Kärntnerinnen planen Streik

Zwei Stunden lang wurde diskutiert, geplant und die Basis gelegt für das, was in den kommenden Monaten in Kärnten passieren wird. Moderiert von Martina Klementin und mit einem inhaltlichen Impuls von Elisabeth Klatzer (frauenstreiken.at) ging es um die zentrale Frage: Wie schaffen wir es, dass am 3. Mai 2027 auch Kärnten sichtbar wird? Die Antwort lautet: gemeinsam, in allen Bezirken, mit vielen unterschiedlichen Aktionsformen. Im Anschluss legten die Teilnehmerinnen im Europagarten symbolisch die Arbeit nieder – eine erste kleine „Stilllegung“, die zeigt, was alles still liegt, wenn Frauen aufhören zu funktionieren.

Am 3. Mai

„Kärnten wird beim Aktionstag nicht am Rand stehen. Wir haben beim ersten Treffen schon gesehen, wie viel Energie da ist – von Klagenfurt bis Wolfsberg, von der Uni bis in die kleinste Gemeinde. Es geht nicht darum, dass ein paar von uns in Wien mitdemonstrieren. Es geht darum, dass am 3. Mai in jedem Kärntner Bezirk sichtbar wird, was Frauen jeden Tag leisten – bezahlt und unbezahlt – und dass ohne uns nichts läuft“, so Brigitta Luchscheider, Mitinitiatorin der Kärntner Aktionsgruppe FRAUEN*Streiken. Der geplante Aktionstag am 3. Mai 2027 richtet sich gegen die anhaltende Ungleichheit in Bezahlung, unbezahlter Care-Arbeit, politischer Repräsentation und gesellschaftlicher Sichtbarkeit. Kärnten soll dabei nicht nur mitmachen, sondern mit eigenen Formaten präsent sein: von Stilllegungen auf öffentlichen Plätzen über Filmvorführungen und Lesungen in Bibliotheken bis hin zu Kreativwerkstätten und Vernetzungstreffen in den einzelnen Bezirken.

Nächstes Vernetzungstreffen

Das nächste Vernetzungstreffen findet am 5. Oktober 2026 statt. Parallel entstehen regionale Gruppen in Villach, Wolfsberg, Völkermarkt und weiteren Bezirken. FRAUEN*Streiken in Kärnten/Koroška versteht sich als zweisprachige Bewegung – Frauen der slowenischen Volksgruppe arbeiten bereits aktiv mit und bringen eigenen Aktionen in ihrer Sprache ein. Jede Frau in Kärnten, die Teil dieser Bewegung sein möchte, ist eingeladen: ob als Einzelperson, mit ihrer Organisation oder mit einer eigenen Idee für eine Aktion vor Ort. Jede Sprache ist willkommen. Angesprochen sind ausdrücklich auch Frauen außerhalb des Zentralraums: Es braucht Gesichter, Stimmen und Aktionen in jedem Bezirk. Einfach Kontakt aufnehmen unter kaernten@frauenstreiken.at; noch mehr Infos gibt es unter www.frauenstreiken.at