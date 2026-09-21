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Bild auf 5min.at zeigt einen Drogenfund
Einen großen Drogenfund machten Polizisten erst kürzlich.
Karawankentunnel
21/09/2026
Drogenfund

Kontrollen beim Karawankentunnel: Polizei findet so einiges im Kofferraum

Mitte September gab es im Bereich des Grenzüberganges Karawankentunnel Verkehrskontrollen. In der Folge fanden die Beamten so einiges in einem Kofferraum vor.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Am 12. September 2026 führten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Villach Verkehrskontrollen im Bereich des Grenzüberganges Karawankentunnel durch. Dabei hielten sie ein Auto mit slowenischen Kennzeichen an.

500 Gramm Kokain

Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten im Kofferraum des PKW 500 Gramm Kokain und fünf Kilogramm Cannabiskraut. Der Lenker, ein 49-jähriger Slowene, wurde festgenommen und einvernommen. Er wurde nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

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