Über 2.500 Beiträge: Dieser Kärntner schreibt für Wikipedia

Ein Kärntner IT-Unternehmer gewährt im Gespräch mit 5 Minuten spannende Einblicke in sein ungewöhnliches Hobby, von der ersten fehlenden E-Nummer bis zu über 2.500 Bearbeitungen.

Und so begann er mit den Wikipedia-Einträgen.

„Es war eigentlich sehr zufällig. Ich wollte einmal eine E-Nummer in der Wikipedia nachschlagen, da ich nicht wusste, was diese genau bedeutet, und dann fand ich dazu leider nichts und habe mir gedacht, es gibt sicherlich auch noch andere Menschen, die diese E-Nummer nicht kennen und, so wie ich, in der Wikipedia dazu nachschauen. Und deshalb habe ich mich dann hingesetzt und den fehlenden Artikel dazu verfasst, damit niemand anders mehr rätseln muss, was denn diese E-Nummer genau bedeutet“, erklärt René.

Mehr als 2.500 Editierungen im Netz

Aus der einen E-Nummer wurde über die Jahre eine echte Leidenschaft. Mittlerweile bringt er es auf exakt 2.562 Bearbeitungen in der freien Online-Enzyklopädie. Sein Schwerpunkt liegt naturgemäß in seiner beruflichen Heimat: der Informatik. Vor allem Themen rund um digitale Souveränität, Open Source und Linux-Communitys haben es ihm angetan. Wieviel Zeit er in sein Hobby investiert? „Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal nur ein, zwei Stunden, weil ich einfach Rechtschreibfehler korrigiere und gewisse Daten in den Artikeln aktualisiere. Es kann aber auch schon mal über Wochen gehen, wenn ich mich mit einem großen Thema auseinandersetze, wie z.B. mit sozialen Bewegungen. Dann muss man sehr viel recherchieren, wie z.B. warum gibt es die Gruppe, wer sind die Köpfe der Bewegung, was machen die einzelnen Charaktere, etc. dann erstellt man nämlich nicht nur einen Hauptartikel zur Gruppe an sich sondern auch mehrere Artikel zu den einzelnen führenden Mitgliedern, was natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann.

„Es ist ein Zurückgeben“

Geld sieht er für seine stundenlange Arbeit nicht. Seine Motivation ist eine ganz andere: „Für mich ist das ein Zurückgeben. Ich habe sehr viel aus der Wikipedia gelernt und lerne immer noch jeden Tag etwas Neues aus ihr, und das kann ich nur, weil viele, viele Menschen sich die Zeit genommen haben und nehmen, um an diesem großen Projekt mitzuarbeiten, ohne auch nur einen Cent dafür zu bekommen. Für diese enorme ehrenamtliche Leistung bin ich sehr dankbar und deshalb engagiere ich mich auch selbst in der Wikipedia“, sagt der Kärntner.

So entsteht ein Wikipedia-Artikel

Bevor ein neuer Beitrag online geht, steht die entscheidende Frage an: Ist das Thema überhaupt relevant? Fällt die Antwort gut aus, beginnt die aufwendige Recherche über Bücher, wissenschaftliche Arbeiten und Medienberichte. Erst nach Überprüfung aller Quellen und der Rechtschreibung wird der Text eingereicht. Bei neuen Autoren prüft ein erfahrener Editor den Beitrag auf Herz und Nieren, bevor er für die Öffentlichkeit freigeschaltet wird. Und wie reagiert das persönliche Umfeld auf das zeitintensive Hobby? „Zuallererst haben mir nur die Wenigsten geglaubt, dass ich das wirklich mache“, schmunzelt der Kärntner. Erst seit er sein Profilbild auf Wikipedia hinterlegt hat, seien auch die letzten Zweifler überzeugt und finden den Einsatz für das weltweite Wissen schlichtweg genial.