Ostbucht-Parkgebühren kühlen vielleicht bald Klagenfurt

Mit der Hälfte der Einnahmen aus den Parkgebühren in der Ostbucht soll ein dauerhafter zweckgebundener Hitzeschutzfonds eingerichtet werden. Die Details dazu wurden heute in einer Pressekonferenz vorgestellt.

Initiative „Cool Down Klagenfurt“

Im heurigen Sommer herrschten in Klagenfurt teilweise zwischen 36 und 38 Grad. Anfang September beliefen sich die Temperaturen tageweise noch immer auf über 30 Grad – der Klimawandel ist deutlich spürbar. Gerade ältere Menschen und jene, die zur sogenannten vulnerablen Gruppe gehören, leiden darunter. Die Hitze wird damit nicht nur zum Umwelt-, sondern auch zum Gesundheits- und Infrastrukturproblem. Durch entsprechende Investitionen können Maßnahmen geschaffen werden, die die Lebensqualität der Klagenfurterinnen und Klagenfurter im Sommer unmittelbar verbessern. Das soll mit der Initiative „Cool Down Klagenfurt“ künftig möglich sein. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Vizebürgermeister Patrick Jonke präsentierten heute als zuständige Referenten die Details zu diesem Projekt.

Investitionsprogramm aus den Erlösen der Parkgebühren in der Ostbucht

Der Plan: 50 Prozent der eingehobenen Parkgebühren werden für konkrete Hitzeschutz- und Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen zweckgebunden verwendet. Der sogenannte Hitzeschutzfonds greift dabei auf bestehende Strukturen wie den stadteigenen Verein Climate Funds Klagenfurt und die stadteigene IPAK GmbH zurück. Ziel ist es, dass sich Klagenfurt bis 2030 zu einer hitzestabilen, klimaresilienten Stadt entwickelt. „Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt soll auch an heißen Tagen gewährleistet sein – das wiederum wirkt sich positiv auf die Innenstadtfrequenz und die lokale Wirtschaft aus“, erklärt Stadtentwicklungsreferent Ronald Rabitsch. „Mit der Initiative können wir den Spitzentemperaturen entgegentreten und sie abfedern – zum einen ist es sinnvoll für die Wirtschaft, in erster Linie wollen wir aber die Menschen unterstützen. Bis 2030 sollen konkrete Maßnahmen gesetzt werden, um die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu verbessern“, ergänzt Klima- und Umweltschutzreferent Patrick Jonke. Bei Neugestaltungen und Sanierungen öffentlicher Plätze werden die oben genannten Punkte als mögliche Maßnahmen in die Planung einfließen.

Gremium wird daran arbeiten

Was, wann und wie umgesetzt werden soll, wird von einem interdisziplinären Gremium unter der Leitung der Abteilung Stadtplanung festgesetzt. Es besteht aus Vertretern der Abteilungen Stadtplanung, Klima- und Umweltschutz, Stadtgarten, Soziales sowie Straßenbau und Verkehr. Das Gremium wird nach genauen Statuten erarbeiten, welche Maßnahmen wann konkret gesetzt werden, und legt diese dem Stadtsenat zur Beschlussfassung vor. „Wir stehen kurz vor der Beschlussfassung des Stadtentwicklungskonzeptes. Eines der zentralen Leitziele des STEK ist die Begrünung. Das ging auch aus der Befragung der Bevölkerung zum neuen STEK eindeutig hervor“, bestätigt DI Robert Piechl, Leiter der Abteilung Stadtplanung, den Bedarf an grünen, kühlen Orten.

Temperaturplus von 6,4 Grad

„Der Klimawandel ist längst in Klagenfurt angekommen, er ist deutlich mess- und spürbar. Prognosen für 2085 zeigen ein Temperaturplus von 6,4 Grad – es wird noch wärmer, daher müssen wir jetzt aktiv werden. Mehr Hitzetage, mehr Sommertage, längere Trockenperioden – das hat Auswirkungen auf die Bevölkerung. Für vulnerable Gruppen ist das auf jeden Fall gesundheitsgefährdend – daher das Projekt Cool Down, damit öffentliche Plätze kühle Zonen haben“, sagt Dr. Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz. Die 50 Prozent der Parkgebühren in der Ostbucht werden mit durchschnittlich 600.000 Euro bemessen. Der Hitzeschutzfonds ist so konzipiert, dass er auch mit anderen Geldern ergänzt werden kann (Fördergelder, private Gelder etc.). „Bäume, mehr Grünraum etc. sind optimale Varianten, es werden aber trotzdem auch Klimaanlagen und andere Beschattungsmaßnahmen notwendig sein. Die Abteilung Facility Management hat hier beispielsweise bereits ein Konzept für Schulen ausgearbeitet“, informiert Rabitsch abschließend. Die beiden Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Patrick Jonke werden den Antrag zur Beschlussfassung von „Cool Down Klagenfurt“ in der morgigen Stadtsenatssitzung einbringen.