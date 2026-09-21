„Wird nicht weniger“: Hier verlierst du aktuell 20 Minuten auf Kärntens Straßen

Auf Kärntens Straßen staut es sich erneut. Auf der A10 Richtung Salzburg verlieren Autofahrer derzeit rund 20 Minuten.

Schon am gestrigen Sonntag blieb das südlichste Bundesland nicht von Staus verschont, auch heute zieht sich die zähe Lage wie ein roter Faden durch den heimischen Verkehr. Besonders Geduld gefragt ist aktuell auf der A10 (Tauern Autobahn) in Richtung Salzburg: Grund für die Verzögerungen ist eine Überlastung im Baustellenbereich rund um den Knoten Villach.

20 Minuten Zeitverlust

Der Rückstau reicht mittlerweile bis auf die A11 (Karawanken Autobahn) zurück. Der Zeitverlust liegt derzeit bei etwa 20 Minuten. Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, lichtet sich die Kolonne nur langsam: Das Stauaufkommen ist in den vergangenen zwei Stunden kaum weniger geworden.