Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein stau zu sehen.
Auf der A10 kommt es zu Verzögerungen.
Kärnten
21/09/2026
Verkehrsinfo

„Wird nicht weniger“: Hier verlierst du aktuell 20 Minuten auf Kärntens Straßen

Auf Kärntens Straßen staut es sich erneut. Auf der A10 Richtung Salzburg verlieren Autofahrer derzeit rund 20 Minuten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Schon am gestrigen Sonntag blieb das südlichste Bundesland nicht von Staus verschont, auch heute zieht sich die zähe Lage wie ein roter Faden durch den heimischen Verkehr. Besonders Geduld gefragt ist aktuell auf der A10 (Tauern Autobahn) in Richtung Salzburg: Grund für die Verzögerungen ist eine Überlastung im Baustellenbereich rund um den Knoten Villach.

20 Minuten Zeitverlust

Der Rückstau reicht mittlerweile bis auf die A11 (Karawanken Autobahn) zurück. Der Zeitverlust liegt derzeit bei etwa 20 Minuten. Wie „Antenne Kärnten“ berichtet, lichtet sich die Kolonne nur langsam: Das Stauaufkommen ist in den vergangenen zwei Stunden kaum weniger geworden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at