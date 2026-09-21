Rudel? Diskussion um Wolfsbestand und Abschussverordnungen in Kärnten

Nach 44 abgeschossenen Wölfen bis 4. August in Kärnten schießen die Tierschützer zurück. „Es kommt jetzt zu einer Beschwerde bei der EU“, so Gerald Friedl von "Wölfe in Österreich". Auch weitere Organisationen sind dabei.

Gestritten wird besonders in Kärnten darum, ob es überhaupt in diesem Bundesland

noch ein Wolfsrudel gibt – 5 Minuten hat als erstes darüber berichtet. Friedl: “Diese

Frage ist umso berechtigter, als Kärntens Wolfsbeauftragter Roman Kirnbauer gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärt, dass genetische Proben noch analysiert werden müssen. Das Büro von Jagdreferent Martin Gruber verweist auf Fotobelege, einen Reproduktionsnachweis und den Verdacht auf ein weiteres Rudel. Gleichzeitig war mit Stand 31. August für 2026 beim Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs noch kein Rudel in Kärnten offiziell ausgewiesen“, kritisiert Friedl in einer Aussendung.

Rudel in Kärnten?

Und: „Wir behaupten nicht, dass es in Kärnten keine Rudel gibt. Aber Hinweise, noch

nicht ausgewertete genetische Proben und aktuell bestätigte Rudel sind nicht dasselbe. Wenn das Land von drei oder vier Rudeln spricht, muss nachvollziehbar sein, welche Rudel damit gemeint sind, wann sie zuletzt bestätigt wurden und worauf diese Einschätzung beruht“, so Friedl, welcher ergänzt: „Es geht um grundlegende Informationen: Welche drei bis vier Rudel sind gemeint? Wann erfolgte jeweils der letzte bestätigte Nachweis? Wo wurde 2026 Reproduktion nachgewiesen? Welche Ergebnisse sind bereits ausgewertet – und welche Untersuchungen laufen noch?“

„Risikowolf“ und „Schadwolf“

Die Kärntner Begrifflichkeiten ‚Risikowolf‘ und ‚Schadwolf‘, mit denen das strenge EU-Schutzrecht per Landesverordnung umgangen werden soll, finden mittlerweile in fast allen Bundesländern Nachahmer: Jagdreferent Landeshauptmann Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) reagierte auf die Kritik von NGOs mit dem Vorwurf, es sei leicht, „von ihren Schreibtischen aus zu fordern und zu kritisieren“. Zugleich erklärte er, das Kärntner Wolfsmanagement sei rechtlich abgesichert, stehe im Einklang mit den EU-Vorgaben und funktioniere in der Praxis. Friedl dazu: „Der Schreibtisch-Vorwurf beantwortet keine einzige dieser Fragen. Wenn das Land aktuellere und bessere Daten hat, ist die Lösung einfach: Daten auf den Tisch. Wer drei oder vier Rudel nennt, sollte auch zeigen können, worauf diese Zahl beruht.“ Besonders erklärungsbedürftig ist aus Sicht von Wölfe in Österreich Grubers Aussage, das Kärntner Wolfsmanagement stehe im Einklang mit den EU- Vorgaben. Österreich selbst hat im November 2025 den Erhaltungszustand des Wolfes gegenüber der EU als ungünstig gemeldet; damit stelle sich umso dringlicher die Frage, auf welcher Grundlage die Kärntner Abschüsse europarechtlich gerechtfertigt werden. Aktuell dürfen in Kärnten weitere fünf Wölfe abgeschossen werden. „Logisch, dass damit auch der Trophäenjagd Tür und Tor geöffnet wird, denn der Jäger der den Wolf tötet darf die Beute mit nach Hause nehmen“, wird kritisiert.

Halsband nicht erkannt

Der Abschuss des besenderten Wolfes „Andrea“ erfolgte in stockdunkler Nacht mit Hilfe eines Nachtsichtgerätes. „Da konnte das Halsband nicht erkannt werden, aber Abschüsse von Wölfen sind in Kärnten leider das ganze Jahr bei Tag oder Nacht erlaubt“, wird von NGOs kritisiert. Friedl: „Wer behauptet, sein Wolfsmanagement sei EU-konform, sollte auch die Prüfung zeigen, auf der diese Behauptung beruht. Ansonsten erscheinen – in diesem Licht – sämtliche Abschüsse in Kärnten EU rechtswidrig.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 14:36 Uhr aktualisiert