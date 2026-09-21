92 E-Mails und Drohungen? Kärntner muss vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt findet am Dienstag eine Verhandlung statt, bei der zahlreiche Mails und Whats-App-Nachrichten im Mittelpunkt stehen.

Am morgigen Dienstag muss sich ein erwachsener Mann vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Grund dafür sind unter anderem 92 E-Mails sowie zahlreiche WhatsApp-Nachrichten.

Beschimpfungen und Erniedrigungen

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt […] über einen längeren Zeitraum, die Vergehen der gefährlichen Drohung sowie der beharrlichen Verfolgung verantworten zu müssen, indem er unter anderem zumindest 92 E-Mails und einer nicht näher feststellbaren Anzahl von WhatsApp-Nachrichten, Beschimpfungen und Erniedrigungen an sein vermeintliches Opfer übermittelt haben soll, um sie dadurch einerseits zu bedrohen beziehungsweise in ihrer Lebensweise unzumutbar zu beeinträchtigen“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Landesgerichtes Klagenfurt.

Verhandlung startet am Vormittag

Die Verhandlung ist für den Vormittag anberaumt und auf etwa zwei Stunden angesetzt. Sie findet vor einem Einzelrichter beziehungsweise einer Einzelrichterin statt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.