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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto in Graz.
Ein Unfall auf der B70 nahe Ruhstatt sorgt für wechselseitige Anhaltungen und Wartezeiten.
Völkermarkt
21/09/2026
Verkehrsunfall

Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt für Verzögerung in Völkermarkt

Auf der B70 Packer Straße bei Ruhstatt hat sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Es kommt zu Verzögerungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Auf der B70 Packer Straße Richtung Wolfsberg hat sich auf Höhe Ruhstatt ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben eines Lesers gegenüber 5 Minuten sollen an dem Vorfall mehrere Fahrzeuge beteiligt sein. Der Verkehr wird derzeit wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wodurch Autofahrer mit einem Zeitverlust von etwa fünf Minuten rechnen müssen. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt, wer die Möglichkeit hat, soll die Unfallstelle umfahren.

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