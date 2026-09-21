Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt für Verzögerung in Völkermarkt

Auf der B70 Packer Straße Richtung Wolfsberg hat sich auf Höhe Ruhstatt ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben eines Lesers gegenüber 5 Minuten sollen an dem Vorfall mehrere Fahrzeuge beteiligt sein. Der Verkehr wird derzeit wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wodurch Autofahrer mit einem Zeitverlust von etwa fünf Minuten rechnen müssen. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt, wer die Möglichkeit hat, soll die Unfallstelle umfahren.