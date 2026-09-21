Bundesheer erprobte neue Einsatzverfahren bei „Jagdkampf 26“

Die Übung fand direkt im zivilen Umfeld und im Wohngebiet der Bevölkerung statt, was im Vorfeld umfassende Absprachen mit Behörden, Anrainern und Grundstückseigentümern erforderte.

Die Übung fand direkt im zivilen Umfeld und im Wohngebiet der Bevölkerung statt, was im Vorfeld umfassende Absprachen mit Behörden, Anrainern und Grundstückseigentümern erforderte.

Die zwölftägige Großübung „Jagdkampf26“ der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf in Unterkärnten diente der Zielüberprüfung der im April eingerückten Grundwehrdiener sowie dem praktischen Verfahrenstest im Rahmen der Transformation der „Siebten“.

Neue Fähigkeiten

Rund 1500 Soldatinnen und Soldaten erprobten mit rund 250 Gefechtsfahrzeugen, zehn Drohnen, jeweils sieben Sturbooten und Hubschraubern sowie einem digitalen Führungsinformationssystem (SitAware) neue Fähigkeiten zur Militärischen Landesverteidigung. Das Ausgangsszenario forderte den Kampf in der Tiefe gegen einen vorgedrungenen Feind sowie die Abwehr subversiver Kräfte, um im Verteidigungsfall einen Gegenangriff zu ermöglichen und die Durchhaltefähigkeit der Truppe über bis zu 120 Stunden zu testen.

©Thomas Oberdorfer/Bundesheer bzw. Michael Steinberger/Bundesheer

„Überlegenheit durch Können“

Die Übung fand direkt im zivilen Umfeld und im Wohngebiet der Bevölkerung statt, was im Vorfeld umfassende Absprachen mit Behörden, Anrainern und Grundstückseigentümern erforderte. Zu den Höhepunkten zählten das zeitgleiche Verbringen der Kräfte zu Land, in der Luft und am Wasser unter Drohnenaufklärung sowie nächtliche Überfälle in Untermitterdorf, Rinkenberg und Bleiburg. Mit dem Leitmotiv „Überlegenheit durch Können“ bewiesen die Einsatzkräfte professionelle Ausbildung und Einsatzbereitschaft für das zukünftige Gefechtsfeld.

©Thomas Oberdorfer/Bundesheer bzw. Michael Steinberger/Bundesheer

Bundesheer bedankte sich bei der Bevölkerung

Beim abschließenden Antreten am Truppenübungsplatz Glainach zog Brigadekommandant Brigadier Horst Hofer ein positives Resümee und lobte die Höchstleistungen der Soldatinnen und Soldaten trotz widriger Witterung. Hofer bilanzierte: „Waren wir perfekt? Sicher nicht. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ganz sicher!“ Das Bundesheer bedankte sich bei der Bevölkerung für das Verständnis während des wichtigen Meilensteins, bei dem die Beteiligten ihre Feuertaufe bestanden, woraufhin der Kommandant betonte: „Ich würde mit jeder und jeden von Ihnen sofort in den Einsatz gehen.“