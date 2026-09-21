Große Trauer: Ehemaliger Polizist aus Kärnten verstorben

Horst Hinterhofer, ehemaliger Postenkommandant von Weitensfeld, ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Verabschiedung von Horst Hinterhofer findet am Freitag, dem 25. September, statt.

Horst Hinterhofer, der ehemalige Gendarmeriepostenkommandant von Weitensfeld, ist am 4. September im Alter von 88 Jahren verstorben. Nach seiner Ausbildungszeit als Maler entschied er sich für einen neuen beruflichen Weg und absolvierte die Gendarmerieschule.

30 Jahren als Postenkommandant tätig

Seinen familiären Lebensmittelpunkt schuf er zunächst in Straßburg, wo er eine Familie gründete und Vater von vier Kindern wurde. Nach der Scheidung zog es ihn beruflich wie privat nach Weitensfeld. Dort übernahm er die Dienststelle und war bis zu seiner Pensionierung vor rund 30 Jahren als Postenkommandant tätig, berichtet die „Kleine Zeitung“.

Verabschiedung noch diese Woche

Die Verabschiedung von Horst Hinterhofer findet am Freitag, dem 25. September, statt. Um 15 Uhr folgt die heilige Seelenmesse in der Pfarrkirche, ehe der Verstorbene anschließend beigesetzt wird.