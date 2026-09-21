Transformatorbrand in Tröbach forderte drei Feuerwehren

In Tröbach geriet am Montag ein Masttransformator in Brand, der auf das Tragwerk und die Wiese übergriff.

Am heutigen Montag um 12:35 Uhr geriet in Tröbach ein Masttransformator in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der FF Möllbrücke hatte das Feuer bereits das hölzerne Tragwerk des Strommastens sowie die angrenzende Wiese erfasst.

Brand rasch eingedämmt

Durch das zügige Eingreifen der Wehr konnte der Brand rasch eingedämmt und vollständig abgelöscht werden. Neben der Feuerwehr Möllbrücke waren auch die benachbarten Feuerwehren Göriach und Pusarnitz vor Ort im Einsatz.