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/ ©Feuerwehr Möllbrücke
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehren Möllbrücke, Göriach und Pusarnitz konnten das Feuer rasch löschen.
Spittal an der Drau
21/09/2026
Feuerwehreinsatz

Transformatorbrand in Tröbach forderte drei Feuerwehren

In Tröbach geriet am Montag ein Masttransformator in Brand, der auf das Tragwerk und die Wiese übergriff.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Am heutigen Montag um 12:35 Uhr geriet in Tröbach ein Masttransformator in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der FF Möllbrücke hatte das Feuer bereits das hölzerne Tragwerk des Strommastens sowie die angrenzende Wiese erfasst.

Brand rasch eingedämmt

Durch das zügige Eingreifen der Wehr konnte der Brand rasch eingedämmt und vollständig abgelöscht werden. Neben der Feuerwehr Möllbrücke waren auch die benachbarten Feuerwehren Göriach und Pusarnitz vor Ort im Einsatz.

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