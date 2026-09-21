Kärntner Transporteure fordern rasche Entlastungen und faire Regeln

Kärntens Transporteure schlagen Alarm: Beim Branchentag der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe auf der MS Gerlitze am Ossiacher See forderten die Vertreter der heimischen Transportwirtschaft rasche Entlastungen und faire Wettbewerbsbedingungen.

Hohe Treibstoffkosten

Das Gewerbe stehe derzeit unter massivem Druck durch anhaltend hohe Treibstoffkosten, bürokratische Hürden, steigende Auflagen und einen akuten Fahrermangel. Bruno Urschitz, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe in der WK Kärnten, brachte die angespannte Lage auf den Punkt: „Insbesondere die anhaltend hohen Treibstoffkosten, stetig steigende bürokratische und gesetzliche Auflagen sowie ein massiver, kontinuierlicher Kostendruck machen den Unternehmen massiv zu schaffen.“ Elisabeth Rothmüller-Jannach, Obfrau der Sparte Transport und Verkehr in der WK Kärnten, verwies ebenfalls auf die Dringlichkeit von Anpassungen: „Wir brauchen dringend Rahmenbedingungen, die die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Transportwirtschaft nachhaltig sichern.“

Kollektivvertragsverhandlungen

Neben den Sorgen konnten die Vertreter der Wirtschaftskammer jedoch auch über konkrete Erfolge informieren. Armin Manutscheri, Geschäftsführer des Fachverbands Güterbeförderungsgewerbe in der WKÖ, berichtete über den Stand der Kollektivvertragsverhandlungen sowie den jüngsten Erfolg beim Thema Burgenlandmaut. Ein zentraler Fortschritt betrifft zudem die Anpassungen im Kraftfahrgesetz (KFG). Manutscheri hob hervor: „Durch neue Bestimmungen im Kraftfahrgesetz (KFG) konnten Gewichtserhöhungen für Lkw im Baustellen- und Nahverkehr durchgesetzt werden. Diese Neuerung ist ein wichtiger Schritt, um das hohe Eigengewicht moderner, schwerer Aufbauten auszugleichen und die Transporteffizienz zu sichern.“ Zudem wurde beim Austausch mit Hannes Matzhold, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe in der WK Steiermark, die länderübergreifende Zusammenarbeit betont. „Umso wichtiger ist es, bei zentralen Anliegen gemeinsam aufzutreten und mit einer starken, einheitlichen Stimme Verbesserungen für die Branche einzufordern“, erklärten Matzhold und Urschitz unisono im Hinblick auf die bundesweit ähnlichen strukturellen Probleme.

Branchennachwuchs mit positiven Akzenten

Einen positiven Akzent setzte die Veranstaltung zum Abschluss mit dem Blick auf den Branchennachwuchs. Direkt an Board der MS Gerlitze wurden die neuen Konzessionsurkunden an die nächste Generation der Frächter übergeben. Von insgesamt 25 neu ausgestellten Konzessionen nahmen neun Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer ihre Urkunden persönlich entgegen.