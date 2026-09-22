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/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine grüne Wiese. Im Mittelpunkt steht ein Baum, deren Blätter bereits in bunten Herbstfarben leuchten. Im Hintergrund ragen Berge in den blauen Himmel auf.
Eine anhaltende Nordströmung sorgt im südlichsten Bundesland für freundliche Bedingungen.
Kärnten
22/09/2026
Wetterprognose

Viel Sonne und föhniger Wind: Kärnten erwartet ein angenehmer Dienstag

Nach einer kühlen Nacht erwarten Kärnten am Dienstag viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen bis 23 Grad.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Eine beständige Nordströmung beschert dem südlichsten Bundesland am Dienstag viel Sonnenschein und durchwegs trockenes Wetter. Streckenweise macht sich allerdings lebhafter Nordwind bemerkbar, der besonders in den klassischen Föhntälern im Norden auch kräftig auffrischen kann. Die Temperaturen klettern von Ost bis West auf angenehme Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ berichten.

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