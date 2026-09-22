Viel Sonne und föhniger Wind: Kärnten erwartet ein angenehmer Dienstag

Eine beständige Nordströmung beschert dem südlichsten Bundesland am Dienstag viel Sonnenschein und durchwegs trockenes Wetter. Streckenweise macht sich allerdings lebhafter Nordwind bemerkbar, der besonders in den klassischen Föhntälern im Norden auch kräftig auffrischen kann. Die Temperaturen klettern von Ost bis West auf angenehme Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ berichten.